Románia

Tragédia: négy kisgyermek halt meg egy lakástűzben Temesváron

A 6 éves, 3 éves, 2 éves és 3 hónapos testvéreket a 14 éves nagyobb testvérük gondjaira bízta az édesanyjuk, aki nem volt otthon a tragédia bekövetkeztekor. 2020.01.16 08:39 MTI

Négy kisgyermek halt meg szerdán késő este Temesváron egy lakástűzben - közölte a Pressalert.ro helyi portál.



A 6 éves, 3 éves, 2 éves és 3 hónapos testvéreket a 14 éves nagyobb testvérük gondjaira bízta az édesanyjuk, aki nem volt otthon a tragédia bekövetkeztekor. A portál beszámolója szerint a szobában, ahol a négy kisgyerek tartózkodott, akkor keletkezett a tűz, amikor a 14 éves fiú a konyhába ment, hogy tejet melegítsen a kistestvérének. Amikor visszatért, olyan sűrű füst fogadta, hogy nem tudott bemenni a hálószobába. Ő riasztotta a szomszédokat, akik azonnal hívták a tűzoltóságot. Ekkorra azonban a tűz már kiterjedt a ház tetőzetére is.



A túlélő gyermeket, a hívására hazaérkező édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba. Az egyik szomszéd a portálnak elmondta: az édesanya gyakran hagyta magukra a gyermekeket, ezért a szomszédok fel is jelentették a rendőrségen. A feljelentésnek azonban nem lett következménye.