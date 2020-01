Szlovák újságíró-gyilkosság

Volt titkosszolgálati vezető: példát akart statuálni a Kuciak-gyilkosság megrendelője

Peter Tóth szerint a gyilkosságot megrendelő nagyvállalkozó egy alkalommal azt mondta: jó lenne egy újságírót megölni, mert akkor a többiek megijednének. 2020.01.15 19:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy volt szlovák titkosszolgálati vezető tanúvallomása szerint a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt szlovák nagyvállalkozó példát akart statuálni az utána szaglászó újságírók egyikének halálával - jelentette szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



Ezt az állítást, a két évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság bűnvádi perének szerdai tárgyalásnapján fogalmazta meg tanúvallomásában Peter Tóth, a szlovák titkosszolgálat (SIS) egykori vezetője.



Tóth a kilencvenes évek második felében a pozsonyi liberális Sme napilap újságírójaként vált ismertté. Később a Dzurinda-kormány alatt az elhárítás vezetőjévé nevezték ki, személye közismertnek számít, és neve az elmúlt évtizedekben több nagy port felverő, politikusokat érintő ügyben is megjelent. Tóth a Kuciak-perben tanúként, a gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kocner ismerőseként szerepel, aki ellen korábban már egy gazdasági bűncselekményben is vallomást tett.



Tóth a bazini különleges bíróságon hétfő óta zajló főtárgyalás harmadik napján azt vallotta: Marián Kocnerrel együtt állítottak össze egy listát arról a 28 újságíróról, akiknek megfigyeltetésére megbízást adott neki a nagyvállalkozó.



Tóth vallomása szerint Kocner gyűlölettel beszélt Kuciakról, mert meggyőződése volt, hogy a fiatal újságírót valaki ráuszította. Tóth szerint a nagyvállalkozó egy alkalommal azt mondta: jó lenne egy újságírót megölni, mert akkor a többiek megijednének.



Peter Tóth azt is mondta, nincsenek kétségei afelől, hogy Kuciak halálát Kocner és a gyilkossági ügyben közvetítéssel vádolt Alena Zsuzsová tervelte ki, továbbá beszélt arról is, hogy szerinte az újságírók megfigyeltetése csak fedőmanőver volt a későbbi gyilkossághoz.



A Szlovákiában súlyos belpolitikai viharokat kiváltó két évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság bűnvádi perében a vádiratnak hat vádpontja van, Ján Kuciak és barátnője meggyilkolásán kívül egy korábban elkövetett másik gyilkosság, illetve többrendbeli engedély nélküli fegyvertartás miatt.



A vádlottak padján négyen ülnek: a gyilkosságok végrehajtásával vádolt Tomas Szabó és társa, Miroslav Marcek, aki korábban már bevallotta Kuciak és barátnője meggyilkolását, a gyilkosságok állítólagos megrendelője, Kocner, illetve Zsuzsová, aki a vádirat szerint összekötő szerepet játszott a megrendelő és az elkövetők között. Az ügy ötödik vádlottját, Andruskó Zoltánt, aki ugyancsak közvetített a gyilkosság megrendelésében és a vád koronatanúja, vádalku keretében már jogerősen 15 évi letöltendő börtönbüntetésre ítélték egy külön tárgyaláson.

A tettesek 2018. február 21-én végeztek a fiatal szlovák újságíróval, Ján Kuciakkal és barátnőjével a galántai járásban, Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást váltott ki az országban, és heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz és mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához, köztük Robert Fico kormányfő lemondásához és kabinetjének széleskörű átalakításához vezettek.