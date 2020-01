Bűnügy

Ötven nőt rabszolgasorban tartó szektavezért tartóztattak le Jeruzsálemben

A rendőrség a hozzájuk érkezett panaszok nyomán két hónapja kezdett nyomozást a szekta ügyében. A csoportot vezető rabbival együtt letartóztattak nyolc nőt is és a rabbi feleségét is kihallgatták.



A Jeruzsálem belvárosában, a buharai negyedben lévő épületet ultra ortodox női bentlakásos iskola címen működtették, ahol zsúfolt és embertelen körülmények közepette éltek a nők és a gyermekek.



A rabbi teljesen ellenőrzése alatt tartotta a szekta tagjait, a legkisebb ügyekben is engedélyt kellett kérniük, és csak beleegyezésével fordulhattak orvoshoz súlyosabb esetekben is. Az általa engedélyezett munkákból származó fizetségek egy részét át kellett adniuk a szekta vezetőjének.



A részben kiskorú nőknek többek között tűzbe kellett tartani kezüket, hogy "megértsék a pokol jelentését", és az újonnan csatlakozó lányokat elszakították családtagjaiktól - értesült a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



A nők ellen szexuális vétségeket is elkövetett a szekta vezetője, s az engedetlenséget szigorúan megbüntette: például negyven napig tartó élelemmegvonással - közölte a tizenhármas kereskedelmi televízióban az ügyben eljáró szociális illetékes.



A hétfői őrizetbe vétel előtt több nő elhagyta a közösséget, és tanúvallomást tettek a magát rabbinak nevező szektavezér ellen. Ennek nyomán a rendőrség titkos nyomozást folytatott és bizonyítékokat gyűjtött.



A szektavezető tagadja az ellene felhozott vádakat. 2015-ben hasonló okból már letartóztatták, de akkor szabadon engedték, mert a közösség több tagja mellette tanúskodott.



A rendőrséghez 2011 óta érkeztek panaszok az ott élő nők rokonaitól, de a hatóságok mindeddig tehetetlenek voltak, mert nagykorú emberekről volt szó, akik szabad akaratukból választották ezt az életformát.



A bíróság hét napig meghosszabbította a szektát vezető rabbi előzetes letartóztatását, mivel bizonyítékaik vannak arról, hogy bántalmazta az ott élő nőket és kiskorú gyermekeiket.