Iráni-amerikai viszály

NBC: Trump hét hónappal ezelőtt eldöntötte Szulejmáni likvidálását

A nevük elhallgatását kérő kormányzati források szerint Trump a döntést azt követően hozta meg, hogy júniusban Irán lelőtt egy amerikai drónt. 2020.01.13 17:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök már hét hónappal ezelőtt eldöntötte Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz nevű egysége vezetőjének likvidálását - jelentette hétfőn az NBC amerikai televízió meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva.



Az NBC információi szerint az elnöki döntés júniusban született meg, de azzal a feltétellel, hogy végrehajtása előtt az akciót Trumpnak még egyszer jóvá kell hagynia.



A nevük elhallgatását kérő kormányzati források szerint Trump a döntést azt követően hozta meg, hogy júniusban Irán lelőtt egy amerikai drónt.



John Bolton, az akkori nemzetbiztonsági tanácsadó azonnali válaszcsapásra és Szulejmáni megölésére sürgette a Fehér Házat. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szintén azt szorgalmazta, hogy Trump adjon felhatalmazást Szulejmáni likvidálására.



Trump elfogadta a felvetést, de a cselekvést feltételhez kötötte: ehhez Iránnak át kellett lépnie egy határt, vagyis csak akkor lehetett szó akcióról, ha "Irán amerikai életeket követelő csapást mér" - közölte az NBC.



Az értesüléseket sem a Fehér Ház, sem a Nemzetbiztonsági Tanács nem kívánta kommentálni.



Donald Trump hétfőn egy sor, Szulejmánira vonatkozó bejegyzést tett közzé a Twitteren. Az egyikben demokrata politikusokról és a sajtó egy részéről - amelyet hamis hírek gyártóinak minősített - azt állította, hogy Szulejmánit terrorista helyett "nagyszerű fickónak próbálják beállítani, pusztán mert azt tettem, amit már 20 éve meg kellett volna tenni".



Egy másik mikroblog-bejegyzésben pedig arra a vitára reagált, amely azt feszegeti, valóban volt-e közvetlen fenyegetettség, amelyre hivatkozva az amerikai kormányzat likvidálta Szulejmánit.



"A válaszom erőteljes igen, de ez nem is igazán számít, tekintettel (Szulejmáni) rémes múltjára" - írta.



Az NBC televízió emlékeztetett arra, hogy az amerikai hírszerzés évek óta szorosan követte Szulejmánit. Hivatalba lépése után Donald Trumpot Mike Pompeo - aki akkor a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője volt - arra sürgette, hogy lépjen el agresszívabban Szulejmáni ellen. Pompeo hírszerzési jelentéseket mutatott az elnöknek a Szulejmáni által jelentett komoly fenyegetésekről.



Kászim Szulejmáni megölésének terve először 2017-ben fogalmazódott meg, amikor Herbert McMaster volt a nemzetbiztonsági tanácsadó, de 2018 áprilisában, John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóvá történő kinevezése után került szóba komolyabban is.



Bolton már évekkel korábban az iráni rendszerváltoztatás szorgalmazója volt az amerikai politikai életben. Az ő ösztökélésére is minősítette George W. Bush elnök 2007-ben külföldi terrorszervezetté a Kudsz erőit, majd 2018 áprilisában Bolton már nemzetbiztonsági tanácsadóként segédkezett abban, hogy az amerikai kormányzat az iráni Forradalmi Gárda egészét terroristának minősítse.

A Fehér Ház tisztségviselői akkor visszautasították annak kommentálását, hogy ez vajon a Forradalmi Gárda vezetőinek esetleges likvidálására utaló szándékot is jelenti-e.