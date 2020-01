Konfliktus

Ukrajna fontos adatokat kapott az Egyesült Államoktól a légi katasztrófáról

Fontos adatokat kapott Ukrajna az Egyesült Államoktól a teheráni légi katasztrófáról - számolt be pénteken az UNIAN ukrán hírügynökség az ukrán diplomácia vezetőjének Twitter-üzenetére hivatkozva.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vadim Prisztajko külügyminiszter pénteken az Egyesült Államok képviselőivel találkozott, és tőlük kapta meg az információkat az Iránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgépről.



Prisztajko közölte, hogy az információkat szakértőik tanulmányozzák. Megismételte, hogy a nap folyamán kapcsolatba lépnek Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel is.



Pénteken az ukrán elnök az interneten közzétett üzenetében nem zárta ki, hogy rakétatalálat okozta az ukrán utasszállító gép szerdai katasztrófáját Iránban, de jelezte, hogy ezt a lehetséges okot még nem erősítették meg.



Zelenszkij korábban sürgette a nemzetközi közösséget, hogy minél többen kapcsolódjanak be a vizsgálatba.



Csütörtökön több nem megnevezett amerikai kormányzati tisztségviselő azt állította, hogy az ukrán utasszállító repülőgépet az iráni légvédelem lőtte le közvetlenül az után, hogy felszállt a teheráni repülőtérről. Az amerikai bejelentéseket követően Justin Trudeau kanadai miniszterelnök állt a sajtó elé azzal a bejelentéssel, hogy Ottawának is vannak saját forrásból olyan hírszerzési információi, amelyek alapján "nagy valószínűséggel" egy iráni föld-levegő rakétával lőtték le az ukrán gépet, de lehet, hogy nem szándékosan. Boris Johnson brit miniszterelnök szintén úgy nyilatkozott a BBC-nek, vannak olyan információk, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy rakétatalálat érte a gépet. Teherán azonban egyelőre elutasítja, hogy a gépet iráni rakéta találta volna el.



A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata szerda reggel felszállás után azt követően zuhant le, hogy már elérte a 2400 méter repülési magasságot. A Boeing 737-800-as típusú gép fedélzetén utazók közül senki sem élte túl a becsapódást. Összesen 176-an haltak meg a gép 9 fős ukrán személyzetével együtt. Két utas volt még ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak (82), kanadaiak (63), svédek (10), britek (3), afgánok (4) és németek (3).