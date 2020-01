Iráni-amerikai viszály

Trump elárulta, miért nem vitte a kongresszus elé Szulejmáni likvidálásának tervét

Donald Trump amerikai elnök kijelentette csütörtök este az ohiói Toledo városban tartott kampányrendezvényén: ha a Kászim Szulejmáni iráni tábornok elleni csapás tervéről egyeztetett volna a kongresszussal, akkor a demokrata pártiak kiszivárogtatták volna azt a hamis hírek sajtójának.



Az elnök, akit hívei éljenzéssel és dübörgő tapssal fogadtak Ohióban, élesen bírálta a washingtoni képviselőház demokrata párti politikusait. Részben az iráni tábornok elleni célzott dróntámadás miatt őt ért kritikáikért, részben pedig mert a demokrata párti többségű képviselőház csütörtök este olyan, egyébként nem kötelező érvényű határozatot fogadott el, amely korlátozná a hatalmát egy Irán elleni esetleges újabb csapásmérést illetően.



Trump felvetette, hogy amennyiben előzetesen megvitatta volna a dróntámadás tervét demokrata párti törvényhozókkal - köztük Nancy Pelosi házelnök és az általa "kis ceruzanyakúnak" titulált Adam Schiff képviselővel, a hírszerzési bizottság vezetőjével -, ők azonnal részleteket szivárogtattak volna ki a baráti sajtónak. Trump ezt a sajtót ismételten hamis hírek gyárainak minősítette.



"Azt mondják, be kell jönnöd engedélyt kérni a kongresszustól, el kell mondanod nekünk, hogy mit akarsz csinálni, így majd felhívhatjuk a kint várakozó hamis hírek képviselőit és kiszivárogtathatjuk nekik'" - karikírozta a helyzetet Trump. Hangsúlyozta, hogy nem is lett volna praktikus az egyeztetés, hiszen a döntést "egy másodperc töredéke alatt" kellett meghoznia.



Az elnök hosszasan ostorozta a Demokrata Párt egyes, radikális baloldaliként számon tartott politikusait is, akik amiatt háborodtak fel, hogy az amerikai haderő likvidálta a tábornokot. "Inkább Szulejmáni kegyetlen bűncselekményei miatt kellett volna háborogniuk" - jelentette ki.



A rendezvényen kitért a választási kampányra is. Mint mondta: reméli, Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje, mert akkor végig a kampányban foglalkozhat a Biden-család általa korrupciósnak minősített gazdasági ügyeivel.



"Minden egyes vitában azt fogom tőle kérdezni, hogy hol van Hunter" - utalt Joe Biden Hunter nevű fiára, akiről kiderült, hogy akkor lett az ukrán Burisma nevű gázcég igazgatósági tagja, amikor apja az Egyesült Államok alelnöke volt Barack Obama kormányzatában.



Trump kiemelte az amerikai gazdaság erejét, a szárnyaló tőzsdét, a történelmi távlatokban is rendkívül alacsony munkanélküliséget. "A munkanélküliség 51 év óta most a legalacsonyabb. Az afroamerikai, a spanyolajkú és az ázsiai amerikai közösségek munkanélkülisége még soha, de soha nem volt ilyen alacsony. A keresetek gyorsan emelkednek, s a legnagyobb arányban a fizikai munkát végzők körében, ami nekem külön örömet okoz" - mondta. Majd adatokat sorolt, hogy az előző kormányzat idején hány gyár és munkahely szűnt meg.

Leszögezte, hogy az új amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi egyezmény tovább erősíti majd az amerikai gazdaságot. Érvelésében helyet kapott a demokraták gazdaságpolitikája is, amelyről azt állította, hogy "csak káoszt és szegénységet hoztak". Külön megemlítette Nancy Pelosi demokrata párti házelnököt, mondván, hogy luxusvillában él San Franciscóban, miközben a választókörzete tele van utcán élő hajléktalanokkal.