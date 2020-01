Olaszország

Salvini rákapcsolt a választási kampányra

Egész Olaszország az Emilia Romagnában január 26-án esedékes választásokra figyel Matteo Salvini, a Liga vezetője szerint, aki vasárnaptól folyamatosan kampányol a tartomány városaiban, a tereket megtöltő jobboldali támogatóktól és az ugyanitt ellene tiltakozó baloldali Hering mozgalom híveitől kísérve. 2020.01.05 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Matteo Salvini a Liga korábban már bevált kampánymódszerét követve majdnem az egész tartományt bejárja, és Emilia Romagna legkisebb településein is személyesen tart beszédet. Vasárnap Cesenatico után Gambettola, Castrocaro Terme, Terra del Sole, Faenza, Modigliana és Lugo jobboldali választói előtt szólalt fel.



Hétfőn Bolognában a helyi rendőrséggel ünnepli vízkeresztet.



Emilia Romagnában "nem választások, hanem népünnep lesz" január 26-án, mivel a Liga vezette jobboldal felszabadítja a tartományt a baloldali vezetés alól - jelentette ki Salvini. Úgy vélte, egész Olaszország a tartományra figyel, mivel ha Emilia Romagnában a Liga győz, ez "megváltoztatja Olaszország és Európa történelmét". Kijelentette, a tartományi lakosok kezében van a döntés, hogy megmentsék az egész európai kontinens történetét, kultúráját, identitását és jövőjét.



Emlékeztetett, hogy Emilia Romagnát az utóbbi ötven évben a baloldal vezette, most viszont a felmérések azt mutatják, hogy a játszma nyitott, sőt, a Liga van előnyben.



Matteo Salvini utalt arra, hogy politikai ellenfelei diktátornak tartják őt. "Furcsa diktátor vagyok, az egyedüli diktátor a világon, aki választásokat akar, mivel hisz a nép akaratában" - jelentette ki. Hozzátette, a baloldal teremt "vörös diktatúrát", mivel a Liga kampányától érintett helyszíneken folyamatosak a baloldali ellentüntetések, valamint a tartomány baloldali polgármesterei sem engedélyezték vagy megnehezítették a Liga köztéri kampányeseményeinek rendezését.



Matteo Salvini kitért az ellene indított jogi eljárásra is. A parlament felsőházának mentelmi bizottsága szerdától vizsgálja meg a szenátor Salvini mentelmi jogának esetleges felfüggesztését. A bizottság véleményét január 20-én közlik. A Liga politikusával, volt belügyminiszterrel szemben az olasz parti őrség hajója, a Gregoretti ügyében indult eljárás, miután tavaly július végén Matteo Salvini öt napig nem engedélyezte a fedélzeten szállított 131 migráns partra szállását. A korábbi szövetséges Öt Csillag Mozgalom (M5S), valamint a baloldali Demokrata Párt (PD) már jelezte, hogy támogatják Salvini mentelmi jogának megvonását.



"Nem tudnak megijeszteni (..) ha bíróság elé állítanak, akkor az egész olasz népet vád alá helyezik" - hangoztatta Matteo Salvini. Hozzátette, nem érdekli, mit csinálnak vele a jelenlegi római kormány pártjai, amelyek "nem tudják örökre elkerülni, hogy választásokon szembesüljenek a nép akaratával".



Matteo Salvini január 18-án Marenellóban zárja a Liga kampányát Emilia Romagnában. A baloldal színeiben a Hering-mozgalom január 19-re Bolognában hirdetett meg tömegmegmozdulást.



A baloldal adatai szerint a PD népszerűbb a Ligánál, más felmérések szerint a két politikai formáció közti különbség minimális. Elemzők rámutattak, hogy a baloldal győzelme esetén az is számít majd, hogy mekkora előnyre tud szert tenni a Ligához képest.

Október végén a Liga majdnem 60 százalékkal szerezte meg Umbriát, közel húsz százalékponttal előzve meg a tartományt évtizedeken át irányító baloldalt. Május-júniusban Toszkánában, Campaniában, Marche, Veneto, Liguria és Puglia tartományban lesz még választás.



Giuseppe Conte miniszterelnök a Corriere della Sera napilapnak adott vasárnapi interjúban új programot ígért, cáfolva, hogy a kormányt akár a belső feszültségek vagy a tartományi választások eredményei meg tudnák buktatni.



Matteo Renzi volt miniszterelnök, az Élő Olaszország (IV) kormánypárt vezetője korábbi jóslata szerint a Conte-kormány sorsa az Emilia Romagnában és Toszkánában esedékes választások közt dől majd el. Ha a Liga akárcsak egyet is megszerez - Umbria után - e két szintén hagyományosan baloldali térség közül, a baloldalnak le kell vonnia a következtetéseket. Renzi szerint jelzésértékű lesz az M5S várhatóan nagyon alacsony eredménye is.