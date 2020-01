Szlovákia

Összevertek egy beteghez kihívott mentőst Diószegen

Martin Sojka tíz éve dolgozik mentősként, legutóbb azonban törött orral és kézzel, valamint repedt bordával távozott az egyik riasztás helyszínéről.

Pénteken a késő délutáni órákban, 16.30-kor kaptak riasztást a Diószeg melletti romatelepre, ahol a bejelentés szerint egy beteg férfi lezuhant az ágyról és eszméletét vesztette. A mentősök Szeredről indultak útnak, 13 percig tartott, mire kiértek. A páciens hozzátartozói emiatt a kezdetektől fogva agresszívan viselkedtek velük, a mentős szavai szerint érezhetően mindannyian ittasak voltak - írja a Parameter.sk.



Mikor bementek a beteghez, az már a kanapén feküdt és semmilyen ütés nyoma nem látszott a fejét, a mentős erre figyelmeztette őket, hogy ez kimerítheti a mentőszolgálattal való visszaélés vétségét. Ekkor szabadult el a pokol. Az állítólagos sérült felesége egy férfival együtt kilökdösték a mentőst az udvarra, majd többen rátámadtak, még a sérült páciens is felpattant és csatlakozott.



Szavai szerint ököllel ütötték a fejét, az egyenruháját áthúzták a fején, majd még a pácienstől is rúgásokat kapott. Rátámadtak női mentőstársára is, aki azonnal hívta a központot és rendőri segítséget kért. Közben sikerült bemenekülniük a mentőautóba és ott várták meg a rendőri intézkedést.



"Érthetetlen számunkra, hogy ilyen precedens nélküli módon épp a mentősöket támadták meg, akik éjjel-nappal azon igyekeznek, hogy megmentsék az emberek életét és ellássák sérüléseiket, gyakran stressz hatása alatt és rossz körülmények közepette. Nem értjük és elítéljük ezt" - jegyezte meg Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő.



A Markíza stábja is a helyszínen járt és megkérdezték a pácienst, akihez kihívták a mentőket. Állítólag nem emlékszik semmire, mert nem volt józan, ugyanakkor az ő szavai szerint a mentős provokálta ki a támadást. Ladislav szerint ő támadott rá a feleségére. A kérdésre, hogy vannak-e valamilyen sérülései, azt válaszolta, hogy fáj a feje, merthogy oda kapott ütést, de csak ennyi.



A megtámadott mentős feljelentést tett a rendőrségen, ahol pedig testi sértés és garázdaság ügyében indult eljárás.