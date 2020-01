Konfliktus

Irán gyászol, és válaszlépésre készül - videó

A támadás az iraki kormányellenes tüntetőket is megosztotta:



"Kászim Szulejmáni és al-Muhandisz halálával eltűnnek az Irakot tönkretevő korrupt pártok" - mondta egyikük a Bagdadban is nagy befolyással rendelkező tábornokról, egy másik férfi viszont arról beszélt, hogy Amerikának és Iránnak Irakon területén kívül kell megoldania a problémáit, és Szulejmáni halála egyáltalán nem segít az ügyükön.



Donald Trump amerikai elnök szavak nélkül, csupán a csillagos-sávos zászlóval kommentálta a hírt a Twitteren, Mohammed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter viszont arról írt, hogy az Egyesült Államok felelős a tettével járó minden következményért.



Kászim Szulejmáni az egyik legbefolyásosabb ember volt Iránban. Halála valószínűleg új szintre emeli az amerikai-iráni konfliktust. Egyelőre még konkrét válaszcsapás nem született, csupán az iráni külügyminisztérium kérette be az Egyesült Államok érdekeit is képviselő bagdadi svájci nagykövetet Szulejmáni megölése miatt. Ali Hamenei viszont egyértelművé tette, hogy komoly válaszlépés várható.