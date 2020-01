Halálos lövöldözések voltak Amerika két államában szilveszter éjjelén

Halálos kimenetelű lövöldözések voltak az Egyesült Államok két államában szilveszter éjjelén - jelentette az amerikai sajtó szerdán.



A floridai Orlandóban egy klubban tartott szilveszteri mulatságon dördültek el fegyverek. Az egyelőre ismeretlen okból elkövetett gyilkosságnak két halálos áldozata van.



Több mint kétszázan ünnepelték az új esztendőt, amikor helyi idő szerint hajnali négy órakor egy férfi lövöldözni kezdett. A klub biztonsági szolgálatának munkatársai ugyan a helyszínen voltak, de néhányan közülük éppen kint levegőztek. A támadót elfogták.



A nyugat-virginiai Huntington városban szintén szórakozóhelyen történt lövöldözés. Az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, Ray Cornwell rendőrfőnök közleménye szerint több sebesültet találtak a szórakozóhely előtti parkolóban is. Összesen hét embert vittek kórházba.



A CBS televízió jelentése szerint Puerto Ricóban - amely az Egyesült Államok társult állama - egy négytagú családot gyilkoltak meg az otthonában a szilveszteri ünnepléskor. A család ötödik tagja, egy 16 éves fiú, túlélte a merényletet, de életveszélyes állapotban ápolják a kórházban. Carlos Nazario rendőrfőnök újságíróknak azt nyilatkozta, egyelőre nem ismerik a gyilkosság indítékait, és az elkövetőt is keresik.

