Ostrom alatt a bagdadi amerikai nagykövetség - videó

Iraqi special forces were deployed to the green zone to try to disperse the demonstrators. #Bagdad #Iraq pic.twitter.com/qeJA9VTseR — Strategic News (@StrategicNews1) December 31, 2019

Több ezer tüntető gyűlt össze az Egyesült Államok iraki nagykövetsége előtt Bagdadban, helyszíni beszámolók szerint az emberek megpróbáltak behatolni az erősen védett épületbe, amely előtt amerikai zászlókat is égettek.



A tüntetők a hét végi amerikai légicsapások áldozatainak temetéséről érkeztek a nagykövetséghez, amelyet vizespalackokkal dobáltak, és összetörtek több biztonsági kamerát is. Az AP hírügynökség szerint az emberek "Halál Amerikára", "Halál Izraelre" és "Le Trumppal" jelszavakat skandáltak, valamint a nagykövetség azonnali bezárását követelték. Az al-Arabíjja hírtelevízó szerint többen sátrat vertek az épület előtt.



A Reuters hírügynökség arról tudósított, hogy a demonstráción megjelent Kaisz al-Hazáli, az Irán-barát Aszáib Ahl al-Hakk nevű milícia vezetője is, az AFP francia hírügynökség pedig úgy tudja, hogy a tüntetők nagy része az Irán támogatását élvező al-Hasd as-Saabi (Népi Mozgósítási Erők, PMF) nevű iraki síita milícia tagja.



Az Egyesült Államok vasárnap hajtott végre légicsapásokat Irakban és Szíriában a Katáib Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen, az akcióban 25 milicista meghalt.



Az akció után Washington hangsúlyozta, hogy a légicsapás "védelmi jellegű" volt, mert a múlt héten az amerikai hadsereg egyik szerződéses polgári alvállalkozóját megölték egy rakétatámadásban a Kirkuk melletti katonai bázison. Négy amerikai katona és az iraki biztonsági erők két tagja megsebesült.



A légicsapást több jelentős iraki vezető élesen elítélte, köztük Ádil Abdel Mahdi ügyvezető kormányfő is. Moktada asz-Szadr síita vallási vezető kijelentette, hogy kész együttműködni politikai riválisaival, az Irán támogatását élvező milíciákkal, hogy politikai és jogi eszközökkel véget vessen az Egyesült Államok katonai jelenlétének országában. Ugyanakkor az iraki parlamentben a második legnagyobb frakcióval rendelkező, többségében a milíciák vezetőiből álló Fatih szövetség Irak szuverenitása elleni támadásnak nevezte a légicsapásokat.



Az amerikai hadművelet ellen felemelte szavát Irak legbefolyásosabb síita vallási vezetője, a mérsékeltnek számító Ali asz-Szísztáni ajatollah is.

Current situation in front of the #US Embassy in #Bagdad in the Green Zone. pic.twitter.com/wm0LG3hLTt — Strategic News (@StrategicNews1) December 31, 2019

"Teljes mértékben Irán a felelős" az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége elleni támadásért - jelentette ki Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök kedden, néhány órával azután, hogy tüntetők megpróbáltak behatolni a nagykövetség épületébe.



Abbász Muszavi iráni külügyi szóvivő tagadta, hogy országának köze lenne a támadáshoz. "Amerika meglepő arcátlansággal tulajdonítja Iránnak az iraki nép tüntetését az ellen, hogy barbár módon megöltek legalább 25 irakit" - közölte Muszavi a tárca honlapján megjelent állásfoglalásában.



Trump időközben telefonon beszélt Ádil Abdel Mahdi ügyvezető iraki kormányfővel, és a regionális biztonsági kérdések megvitatása mellett hangsúlyozta az amerikai személyzet és létesítmények védelmének szükségességét a Fehér Ház közleménye szerint.



Barham Száleh iraki elnök elítélte, hogy a tüntetők megpróbáltak bejutni az amerikai nagykövetségre. Száleh szerint a tiltakozók ezzel megsértették a külföldi diplomáciai képviseletek védelméről szóló, kötelező érvényű nemzetközi megállapodásokat, amelyeknek Irak is részese. "A békés tüntetéshez való jogot az alkotmány biztosítja és védi, de a külföldi képviseletek elleni támadásaik Irak érdekeit és nemzetközi tekintélyét sértik" - jelentette ki Száleh. Egyben felszólította a biztonsági erőket, hogy védjék meg a képviseleteket, a tüntetőket pedig, hogy hagyják el a nagykövetség területét.

Trump korábbi Twitter-üzenetében úgy fogalmazott: "Irán megölt egy amerikai szerződéses alkalmazottat és sokakat megsebesített. Erre határozottan válaszoltunk és mindig is így fogunk tenni. Most Irán támadást irányít az Egyesült Államok iraki nagykövetsége ellen. Teljes mértékben felelős ezért." Trump ezzel arra utalt, hogy Washington vasárnap légicsapásokat hajtott végre Irakban és Szíriában a Katáib Hezbollah síita milícia öt létesítménye ellen, miután pénteken a Kirkuk melletti támaszponton rakétatámadásban meghalt az amerikai hadsereg egyik szerződéses alkalmazottja. Az Egyesült Államok által "védelmi jellegűnek" minősített légicsapásban 25 milicista vesztette életét. A Katáib Hezbollah Irán támogatását élvezi. Trump a Twitteren közölte azt is: az Egyesült Államok a bagdadi erőszakos tüntetés után elvárja, hogy Irak "erővel biztosítsa a nagykövetség védelmét". Nem sokkal az elnök Twitter-bejegyzése után az amerikai külügyminisztérium közleményben tudatta, hogy az iraki elnök és a miniszterelnök biztosította Mike Pompeo amerikai külügyminisztert, hogy garantálják a nagykövetség amerikai munkatársainak biztonságát.



Pompeo előzőleg telefonon tárgyalt Szálehhel és Mahdival, és - a külügyi közlemény szerint - "egyértelműen értésre adta, hogy az Egyesült Államok meg fogja védelmezni" állampolgárait, akik azért vannak Bagdadban, hogy "védelmezzék az önálló és független Irakot".



Mark Esper amerikai védelmi miniszter kedden délután bejelentette: Washington megerősíti a bagdadi amerikai nagykövetség védelmét, s ezért további tengerészgyalogosokat küld Bagdadba. "Meghoztuk a megfelelő intézkedéseket az amerikai állampolgárok, katonák és diplomaták védelmére és az önvédelemhez való jogunk biztosítására" - olvasható a tárcavezető által kiadott közleményben.



Egy amerikai katonai forrás szerint a nagykövetség védelmét biztosító tengerészgyalogosok néhány fővel való megerősítéséről van szó.