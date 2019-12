Románia

Meghalt a bukaresti kórház műtőasztalán felgyújtott beteg

Meghalt vasárnap az a súlyos égési sérüléseket szenvedett beteg, aki december 22-én szó szerint lángra lobbant a bukaresti Floreasca kórház műtőasztalán. A rendőrség gyilkossági osztálya hétfőn gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vizsgálatot indított az ügyben - számolt be a Maszol.ro hírportál.



A rendhagyó halálesetet az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete is vizsgálja.



Az eddigi információk szerint a különös tűzesetet az okozta, hogy a kórház személyzete rossz szert használt a 66 éves nő bőrfelületének fertőtlenítésére, és elektrosebészeti eszközzel érintkezve a páciens bőre és a szerrel átitatódott steril mező lángra lobbant.



A tüzet egy vödör vízzel eloltották, de addig a beteg testfelületének 40 százaléka égett meg.



Az esetet Emanuel Ungureanu USR-s képviselő hozta nyilvánosságra, aki a műtétet végző sebészt, Mircea Beurant vádolta a beteg felgyújtásával.



Mircea Beuran azonban a hét végén azt nyilatkozta, bizonyítani tudja, hogy még úton volt a Floreasca kórházba, amikor a műtőben lángra lobbant a páciens.



Ungureanu vasárnap este közölte, hogy a sebész hazudik, és hétfőn az ügyészségen feljelentést tesz ellene.



Az egészségügyi minisztérium ellenőrző testülete időközben megvizsgálta a műtét jegyzőkönyvét, és kihallgatta a műtőben jelen levő alkalmazottak egy részét, de részleteket még nem közöltek, ugyanis a többi alkalmazottat hétfőn hallgatják ki.



A minisztérium közölte, ha szükséges, az országos gyógyszerészeti intézet szakembereit is kirendelik, hogy a műtőszoba orvosi felszerelését ellenőrizzék. A román egészségügyi miniszter vasárnap részvétét fejezte ki az elhunyt beteg családjának.