Videón az év legszerencsétlenebb tolvaja

Fényes nappal lopott el valamit egy épületből, a nagy sárga dobozzal aztán kirohant és azt feldobta egy pick-up hátuljára, majd beült az anyósülésre és a társával elhajtott. Náluk azonan agyafúrtabb volt a biztonsági őr:

Could this be the dumbest thief of 2019? pic.twitter.com/IFISO0vhqh