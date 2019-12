Ukrán válság

Befejeződött a fogolycsere Kijev és a donyec-medencei szakadárok között

2019.12.30 03:30 MTI

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint 76 ukrán állampolgár nyerte vissza szabadságát, akiket a Donyec-medencei szakadár területeken tartottak fogságban. Szerhij Szivoho, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának tanácsadója az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint elmondta, hogy cserébe az ukrán fél 127 embert adott át a szakadároknak. Hozzátette: Kijev kész lett volna 141 embert átadni, de 14-en közülük maguk utasították el, hogy átadják őket. Szavai szerint négyen az ukrán listán szereplők közül nem tértek vissza a szakadár területről arra hivatkozva, hogy a családtagjaik ott élnek.



Ukrán sajtóhírek szerint Kijev átadta a szakadároknak a feloszlatott Berkut rohamrendőri osztagnak azt a volt öt tagját is, akik ellen eljárást indítottak az európai integrációt és hatalomváltást követelő 2014-es kijevi Majdan-tüntetéseken a fegyvertelen tüntetők agyonlövése ügyében. A volt berkutosok átadása megosztja a közvéleményt Ukrajnában, elsősorban a nacionalista érzelmű réteg ellenezte a lépést. Szintén átadta Kijev azt a brazil férfit is, aki korábban harci tevékenységben vett részt a szakadárok oldalán.



Visszanyerte viszont a szabadságát Sztanyiszlav Aszejev ukrán újságíró, aki még 2017 nyarán tűnt el a szakadár területeken. Az ukrán hadsereg javára folytatott kémkedéssel vádolták meg, és idén ősszel az önhatalmúlag kikiáltott donyecki "népköztársaságban" 15 év börtönre ítélték.



Egy újabb Donyec-medencei fogolycserének még az év végéig történő végrehajtásáról a "normandiai négyek" vagyis Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország december 9-i párizsi csúcstalálkozóján született megállapodás. Ezt követően a kelet-ukrajnai válság rendezésével foglalkozó háromoldalú, azaz Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló minszki összekötő csoport hétfőn egyezett meg a fogolycsere feltételeiről.



Kijev és a kelet-ukrajnai szakadárok között legutóbb 2017 decemberében volt nagyobb fogolycsere, akkor a szakadár területeken fogva tartottak közül 73-an nyerték vissza szabadságukat, cserébe értük 233 szakadárt adtak át az ukrán hatóságok.



Ukrajna és Oroszország legutóbb szeptember 7-én cserélt ki foglyokat, akkor térhettek vissza Ukrajnába többekkel együtt a tavaly novemberi ukrán-orosz fekete-tengeri incidens során bebörtönzött ukrán haditengerészek és hazaengedték Oleh Szencov Szaharov-díjas ukrán filmrendezőt is.