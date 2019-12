Szlovákia

Fékezés nélkül hajtott le a hídról egy rózsahegyi anya, két kisgyermeke ott ült mögötte

hirdetés

Egyelőre nem ismertek a baleset pontos körülményei, csak annyi, hogy a személyautó áttörte egy híd korlátját és több métert zuhant Likavka községben (Rózsahegyi járás), a tetején landolt.



A Markíza híradójában számolt be róla, hogy szemtanúk elmondása szerint az autót vezető 31 éves nő tulajdonképpen fékezés nélkül hajtott le a hídról. Hogy épp a hátul gyerekülésben ülő gyerekeire figyelt, vagy másvalami miatt történt a baleset, azt nem tudni. Hátul egy négy hónapos kisbaba és egy másik, kétéves kisgyermek ült. A járókelők és szemtanúk először a kétéves kicsit szedték ki az autóból, az egyik betört ablakon keresztül, majd a picit a hátsó ülésen át.



A fiatal nőt már a tűzoltók szabadították ki, miután egy hidraulikus berendezéssel szétvágták az autó roncsait a sofőrülésnél. Mindhármukat kórházba szállították, Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő szerint azonban a gyerekek nem szenvedtek súlyosabb sérüléseket, édesanyjuk pedig a fejét verte be. Megfigyelésre bent tartják őket a kórházban.



A híradó szerint viszonylag gyakran történik ezen a ponton baleset, karácsonykor például egy másik autós szakította át a korlátot, és majdnem a mélybe zuhant. Egy megkérdezett elmondása szerint tavaly pedig már történt a mostanihoz hasonló baleset is, mely során le is zuhant egy autó.