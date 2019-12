Migráció

Német lap: ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az EU-ban

2019.12.26 23:30 MTI

Németországban az idén is csökken, az Európai Unió (EU) egészében viszont négy éve először ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma - jelentette csütörtökön a Berliner Morgenpost című német lap a közösség statisztikai hivatalának (Eurostat) még nem nyilvános adatai alapján.



A január-szeptemberi időszakban valamennyi tagországot együttvéve 473 215 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal az EU-ban, ami 8,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.



Ez trendfordulót jelent, hiszen a 2015-ös 1,2 milliós csúcs óta folyamatosan csökkent a kérelmek száma, tavaly például 11 százalékkal - mutatott rá a Berliner Morgenpost.



Emelkedést idén mindenekelőtt Franciaországban tapasztaltak, ahol kilenc hónap alatt 87 095 első alkalommal benyújtott menedékjogi kérelmet regisztráltak, 18 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ugyancsak nagyarányú a növekedés Spanyolországban, ahol 17 százalékkal 79 735-re emelkedett a kérelmek száma.



Az EU egészét tekintve az újonnan érkezett menedékkérők legnagyobb csoportjait a szíriai, az afganisztáni és a venezuelai állampolgárok alkotják.



Az Eurostat kimutatása szerint továbbra is Németország az első számú célország, de a kérelmek számát tekintve kitart a csökkenés trendje, amely a 2015-ös 890 ezres csúcs után kezdődött.



Az Eurostatnak októberi és novemberi adatai is vannak Németországból, ezek alapján 11 hónap alatt 133 270 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz (BAMF), ami 13 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. Tavaly valamivel nagyobb, 16 százalékos csökkenést jegyeztek fel.