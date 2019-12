Vészhelyzet

Mikrózott csípős paprika miatt ürítettek ki egy teljes tömbházat

A tanulság az, hogy ne tegyünk a mikróba csípős paprikát, ha csak nem szeretnénk pánikhangulatot kelteni, majd a tűzoltóságnak magyarázkodni.

Egy Vaslui megyei férfi húsz csípős paprikát kezdett a mikrohullámú sütőben sütni, nem belakalkulálva azt, hogy amikor erős paprikában található kapszaicin a nagy hő hatására felszabadul, az hasonló hatást ér el, mint ha paprikaspray-vel fújták volna be a lakást.



Ennek eredményeként az egész lépcsőházra elegendő kapszaicin szabadult fel. Rövid időn belül a szomszédok többsége égő torokkal, könnyező szemekkel, akadozó lélegzettel menekült ki a tömbházból.



Először azt hitték, hogy gázszivárgás történt, ezért kihívták a tűzoltókat. A helyszínre két egység is kiérkezett, de nem tapasztaltak gázszivárgást. A negyediken viszont rátaláltak a fullasztó szag forrására.



Nem volt nehéz, ugyanis a tűzoltók is csak maszkkal tudtak behatolni a lakásba, a fulladozó férfit az erkélyről mentették ki.



A Vaslui megyei katasztrófavédelmisek szóvivője a Főtér.ro-nak azt mondta, hogy az elsőre viccesnek hangzó eset egy cseppet sem volt nevetséges, a szomszédok közül többen pánikrohamot kaptak, és hosszú ideig nem kaptak rendesen levegőt. Csak a tömbház alapos kiszellőztetése után térhettek vissza otthonaikba.