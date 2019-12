Illegális bevándorlás

Német miniszter: helyben kell segíteni a menekülteknek

Gerd Müller elutasította az ellenzéki Zöldek azon javaslatát, hogy Németország fogadjon be Görögországban tartózkodó több ezer kiskorú menedékkérőt. 2019.12.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Helyben kell segíteni a rászoruló menekülteknek - mondta a német szövetségi kormány nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős minisztere egy hétfői lapinterjúban, elutasítva az ellenzéki Zöldek azon javaslatát, hogy Németország fogadjon be Görögországban tartózkodó több ezer kiskorú menedékkérőt.



Gerd Müller a Passauer Neue Presse című lapnak azt mondta, hogy "a gyerekeknek helyben lehet és kell a legjobban segíteni".



Ezt mutatja az afrikai menekülttáborok példája, amelyekben az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) és a világszervezet Gyermekalapjával (UNICEF) gyorsan és hatékonyan segítenek a gyerekeknek - mondta a bajor Keresztényszociális unió (CSU) politikusa.



Hozzátette, hogy érthetetlennek tarja a görög és az európai uniós szervek tehetetlenségét. A menedékkérőket befogadó görögországi táborokban "tarthatatlan és embertelen állapotok uralkodnak". A helyzet az utóbbi hónapokban vált súlyossá, és az Európai Unió "sajnos nem reagált".



"Nem hagyhatjuk cserben Görögországot, és nem várhatunk, amíg bekövetkezik a katasztrófa", Európának haladéktalanul és hathatósan segítenie kell a menekülthelyzet rendezésében - mondta a miniszter.



Az utóbbi hetekben először a Die Linke (Baloldal) nevű ellenzéki párt, majd az ugyancsak ellenzéki Zöldek követelték, hogy a szövetségi kormány a görögországi táborok súlyos helyzetére tekintettel vegyen át több ezer, felnőtt kísérő nélküli kiskorú menedékkérőt. A követelést legutóbb a Zöldek egyik társelnöke, Robert Habeck ismételte meg egy vasárnapi lapinterjúban, amelyben kiemelte, hogy "az emberiesség parancsa" azt diktálja, hogy a berlini vezetés a lehető leggyorsabban fogadjon be négyezer, Görögországban tartózkodó felnőtt kísérő nélküli menedékkérő gyermeket.



A gyermekek azonnali, feltételek nélküli és egyoldalú - az EU-s partnerekkel folytatandó egyeztetés nélküli - befogadásának gondolatát Gerd Müller mellett a kormányoldal számos további politikusa is elutasította, és az ellenzéki Szabad Demokrata Párt (FDP) részéről is bírálták.



Robert Habeck javaslata csupán egy karácsonyra időzített "PR-akció", és nem a menekültek problémáinak felelősségteljes megoldását szolgálja - mondta Linda Teuteberg, az FDP főtitkára.



Hasonlóan fogalmazott a szövetségi belügyminisztérium szóvivője, Steve Alter is, aki a hétfői berlini kormányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tárcavezetőnek, Horst Sehhofernek "nem szenteste előtt két nappal jutott eszébe", hogy segíteni kellene a menekülteknek, hanem már régóta ezért dolgozik.



A német kormány elkötelezettségét jelzi az az 55 kamionnal Athénba eljuttatott segélyszállítmány is, amely mintegy tízezer Görögországban tartózkodó menedékkérő helyzetét javítja - tette hozzá Ulrike Demmer helyettes kormányszóvivő, kiemelve, hogy Berlin továbbra is a menekültügy tartós és európai uniós szintű rendezését, az "európai megoldást" tartja a legfontosabbnak.

Az EU területére lépő menedékkérők ügyét "Németország nem tudja megoldani egyoldalúan" - mondta a helyettes kormányszóvivő.



Ugyanakkor Türingia tartomány kormánya, amelyet a Baloldal vezet, valamint a tartományi rangú Berlin kormánya, amelyet a szociáldemokraták (SPD), a Baloldal és a Zöldek koalíciója alkot, hétfőn ismét jelezte, hogy hajlandó befogadni Görögországban tartózkodó kiskorú menedékkérőket.