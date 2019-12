Horvátország

Horvát sajtó: Milanovic pszichológiai, Grabar-Kitarovic matematikai előnnyel indul a második fordulóban

Kiélezett küzdelem várható a két nagy horvátországi párt között az elnökválasztás második fordulójában, amelyen Zoran Milanovic volt kormányfő, ellenzéki politikus, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje pszichológiai, Kolinda Grabar-Kitarovic jelenlegi államfő, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje pedig matematikai előnnyel indul - írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn.



Kiemelte: bár tizenegy jelölt indult az elnökválasztáson, a január 5-i második fordulóban végül mégis a két legnagyobb párt, a SDP és HDZ jelöltje küzd majd meg az elnöki tisztségért. A horvát választási bizottság által közel százszázalékos feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint a vasárnapi első fordulóban Milanovic a voksok 29,55, míg Grabar-Kitarovic 26,65 százalékukat szerezte meg.



A harmadik helyen futott be a voksok 24,45 százalékával Miroslav Skoro független jelölt, népszerű horvát énekes és üzletember. Az újság szerint az exit poll eredmények közzététele után nem az volt a fő kérdés, hogy Milanovic vagy Grabar-Kitarovic nyeri-e meg az első fordulót, hanem, hogy Grabar-Kitarovic le tudja-e győzni Skorót, aki végül mindössze két százalék különbséggel maradt alul a jelenlegi államfővel szemben.



Skoro azokat a jobboldali, konzervatív szavazókat szólította meg, akik elégedetlenek a jelenlegi HDZ-vel és annak mérsékelt vezetőjével, Andrej Plenkovic kormányfővel. Igazából az a kérdés, és az dönti majd el a második forduló eredményét, hogy Skoro szavazói kit fognak támogatni - írta a lap.



Goran Cular politikai szakértő szerint első fordulós győzelme miatt Milanovic pszichológiai előnnyel indul, annak ellenére is, hogy mindössze 2,91 százalékos különbség van közte és Grabar-Kitarovic között. Milanovic meg tudja szólítani a jobboldali szavazók egy részét is, akiknek imponál arroganciája és rosszfiús vagánysága - mondta Cular.



Dragan Bagic politikai elemző mindazonáltal úgy látja, hogy matematikailag Grabar-Kitarovicnak van jobb kilátása a győzelemre, mert nagyobb eséllyel pályázhat Skoro szavazóira. Hozzátette: Milanovic számára kockázatosak is lehetnek a jobboldali szavazók felé tett gesztusok, ami visszatetsző lehet a baloldali szavazók számára. Ez okozta vereségét a legutóbbi, 2016. szeptemberi parlamenti választásokon is. A legjobb kampánystratéga Milanovic részéről Skoro szavazói irányában az lenne, ha mindvégig Grabar-Kitarovicot támadná - vélekedett Bagic.



A Vecernji List is arról írt, hogy Milanovic és Grabar-Kitarovic egyaránt Skoro szavazóit akarja majd megnyerni a második fordulóban. Az újság arra is felhívta a figyelmet, hogy a második fordulóba bejutott két jelölt egyben a két leginkább negatív érzelmeket kiváltó horvát politikus is.

A közvélemény-kutatások ugyan enyhe előnyt jeleztek Grabar-Kitarovicnak Milanoviccsal szemben az első fordulóban, annak ellenére, hogy a felmérések szerint az államfő támogatottsága hat hónapja folyamatosan csökkent. Grabar-Kitarovic több hibát is elkövetett a kampány alatt, egyes kijelentései pedig felháborodást és hitetlenkedést okoztak. Egyesek még mentális épségét is megkérdőjelezték, sőt pszichés összeomlásáról beszéltek a kampányban.



A lap kiemelte, hogy a horvát állampolgárok még egy választáson sem adtak le ennyi protestszavazatot, mint most: közel 800 ezer választópolgár szavazott a HDZ és az SDP ellen. Az újság biztosra veszi, hogy ezeket a szavazókat sem Milanovic, sem Grabar-Kitarovic nem tudja majd a maga oldalára állítani a következő két hétben.