Segítségkérő üzenetet talált egy tescós karácsonyi üdvözlőlapban egy hatéves kislány

Az ügyet a The Sunday Times című vasárnapi konzervatív brit lap tárta fel, miután egy 6 éves dél-londoni kislány kézzel írt üzenetet talált az egyik helyi Tesco üzletben vásárolt karácsonyi lapon.



A kicsempészett angol nyelvű üzenet írója közli, hogy ő és társai külföldi rabok a sanghaji börtönben, és akaratuk ellenére kényszerítik őket munkára. Az illető kéri az üzenet megtalálóját, hogy értesítse az emberi jogi szervezeteket, és vegye fel a kapcsolatot Peter Humphrey-val.



A kislány édesapja közösségi portálokon kutatva megtudta, hogy Peter Humphrey brit újságíró, aki maga is két évet töltött ugyanabban a sanghaji börtönben.



Humphrey, akihez az üzenetet tartalmazó karácsonyi lapot a kislány családja eljuttatta, a The Sunday Timesban megírta, hogy korábban vállalati csalások feltárásán dolgozott Sanghajban, és 2013-ban a tevékenysége miatt feldühödött kínai hatóságok koholt vádak alapján, bírósági eljárás nélkül, kínai-amerikai feleségével együtt 23 hónapra bebörtönözték.



Humphrey a vasárnapi brit lapban közölt első oldalas cikkében azt írja: nem tudja, hogy kik csempészték ki az üzenetet a Tesco számára gyártott karácsonyi lapon, de nincs kétsége afelől, hogy a sanghaji börtön olyan rabjairól van szó, akik ismerték őt, mielőtt 2015 júniusában szabadult.

A Tesco - a legnagyobb brit kiskereskedelmi üzlethálózat - a karácsonyi üdvözlőlapok értékesítésének bevételéből évi 300 ezer fonttal (117 millió forinttal) támogatja három brit egészségügyi jótékonysági szervezet, a British Heart Foundation, a Cancer Research UK és a Diabetes UK tevékenységét.



A Tesco vasárnap közzétett hivatalos nyilatkozatában közölte, hogy "gyűlöletesnek" tartja a rabokkal végeztetett munkát és soha nem járulna hozzá, hogy beszállítói láncolatának vállalatai ilyen munkát vegyenek igénybe.



A cég közölte azt is, hogy megdöbbenéssel értesült a cikkben foglaltakról, azonnali hatállyal felfüggesztette az együttműködést azzal a gyárral, amely a karácsonyi üdvözlőkártyákat készíti, és vizsgálatot indított az ügyben.



A vizsgálat idejére a Tesco kivonta a forgalomból az érintett üzemben készült üdvözlőlapokat.



A közlemény szerint a Tesco átfogó ellenőrzési rendszert működtet, a szóban forgó termelőüzemben legutóbb a múlt hónapban tartott ellenőrzést és semmiféle nyomát nem találta annak, hogy a cég megsértette volna a Tesco által a rabmunka igénybe vételére érvényben tartott tilalmat.



A Tesco azonnal és végleg törli a beszállítói listáról azokat a cégeket, amelyek megsértik ezt a tilalmat.

