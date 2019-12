USA

NBC: e-mail bizonyítja, hogy Trump visszatartotta a segélyt Ukrajnától

Elektronikus levél bizonyítja, hogy a Fehér Ház Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő júliusi beszélgetése után visszatartotta a katonai segélyt Ukrajnától - közölte az amerikai NBC televízió a hétvégén nyilvánosságra került kormányzati e-mailekre hivatkozva vasárnap.



A dokumentumok szerint a Fehér Ház Donald Trump és Volodimir Zelenszkij júliusi telefonbeszélgetése után kevesebb mint két órán belül értesítette a Pentagont a kongresszus által Ukrajnának megszavazott katonai segély visszatartásáról.



A közpolitika tisztességességével foglalkozó Center for Public Integrity nevű oknyomozó portál az információs szabadságot biztosító törvényre hivatkozva fért hozzá a hét végén a Fehér Ház mintegy 145 oldalt kitevő e-mailjeihez. Az NBC szerint a dokumentumokat "erősen szerkesztett formában" adták ki a portálnak.



Az egyik e-mailből például kiderül, hogy Mike Duffey, a Fehér Ház költségvetési hivatalának (OMB) munkatársa levelet intézett a Pentagonhoz.



"Tekintettel arra, hogy a kormányzat az Ukrajnának nyújtott támogatás felülvizsgálatát tervezi, beleértve az Ukrajnai Biztonsági Támogatási Kezdeményezést, kérem, hogy tartózkodjanak az e pénzügyi alapokra vonatkozó bármiféle további kötelezettség vállalásától" - írta a védelmi minisztériumnak küldött hivatalos e-mailben Duffy.



Az NBC információi szerint azonban az amerikai kormányzat már Donald Trump és Volodimir Zelenszkij telefonbeszélgetése előtt egy héttel döntött a Kijevnek nyújtott katonai segély visszatartásáról. A döntést Mick Mulvaney, a Fehér Ház ügyvezető kabinetfőnöke hozta meg.



A katonai segélyt szeptember 11-én átutalták Kijevnek.



A Fehér Ház költségvetési hivatala vasárnap, a hír nyilvánosságra kerülése után, közleményt juttatott el az NBC-hez. A kommünikében Rachel Semmel szóvivő hangsúlyozta: "meggondolatlanság a pénzügyi alapok visszatartását a telefonbeszélgetéssel összefüggésbe hozni". Emlékeztetett arra is, hogy a katonai segély kifizetésének átmeneti visszatartásáról a döntés július 18-án született meg a nyilvánosság előtt sem titkolt egyik tárcaközi megbeszélésen.



Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vitatott telefonbeszélgetésére július 25-én került sor. Az egyeztetés során Trump felvetette ukrán kollégájának, hogy megvizsgáltathatná a demokraták elnökjelöltségére pályázó Joe Biden korábbi alelnök és fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeit.



Egy névtelen kiszivárogtató értesítette a telefonbeszélgetésről Adam Schiffnek, a képviselőház hírszerzési bizottsága vezetőjének munkatársait, és a demokrata többségű képviselőház e telefonbeszélgetésre hivatkozva indított vizsgálatot, rendezett meghallgatásokat, és a múlt csütörtökre virradó éjjel meg is szavazta az elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment).



A Pentagon vasárnap estig nem kívánta kommentálni az NBC-nek az oknyomozó portál információira támaszkodó riportját.

Nyilatkozott viszont Chuck Schumer, a szenátus kisebbségi demokrata párti frakciójának vezetője. Leszögezte: Duffy e-mailje "nagyot szólt". Szerinte ez az e-mail is azt bizonyítja, hogy az impeachment szenátusi tárgyalásán szükséges újabb tanúkat meghallgatni.



Nancy Pelosi házelnök eddig éppen erre hivatkozva nem küldte tovább a szenátusi tárgyaláshoz szükséges képviselőházi dokumentumokat. Szerinte, illetve a demokrata párti politikusok szerint ugyanis a szenátusban újabb tanú vagy tanúk meghallgatására van szükség ahhoz, hogy az impeachment folyamata "tisztességes legyen".