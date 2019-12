Bűncselekmény

Rekordot döntött a bombafenyegetések száma Moszkvában

hirdetés

Bombafenyegetés miatt csütörtökön legalább ezer objektumból 170 ezer ember kellett evakuálni Moszkvában. Az Interfax hírügynökség jól értesült forrásra hivatkozva pénteken azt írta, hogy ezzel rekordot döntött a hamis bombariadók legújabb hulláma.



A csütörtöki riasztások 90 százaléka iskolákra és bölcsődékre vonatkozott, de pokolgépet kerestek kéttucatnyi kórházban, több repülőtéren és mintegy 250 metróállomáson. Az előző csúcsot december 10-én jegyezték, amikor mintegy 400 objektumból több mint 120 ezer embert kellett kimenekíteni.



Pénteken a főváros összes metróállomását megfenyegették, valamint mintegy tíz iskolát és több bölcsődét is. A hatóságok átkutatták a Megváltó Krisztus-bazilikát és annak környékét is. Szentpéterváron ismét a bíróságok váltak az ismeretlenek által kilátásba helyezett robbantások célpontjaivá.



Az Interfax úgy tudja, hogy a november 28-án újrakezdődött, mindeddig kivétel nélkül üres fenyegetésnek bizonyult bombariadók több mint 700 ezer embert érintettek az orosz fővárosban.



Oroszországban 2017-ben több millió embert kellett kimenekíteni nyilvános helyekről hasonló, robbantásos merényletre figyelmeztető üzenetek miatt. A riasztások akkor is hamisnak bizonyultak. Fenyegetések idén már januárban is érkeztek forgalmas intézményekbe.



Amíg 2017-ben a figyelmeztetések rendre telefonon, előre felvett hangüzenetben érkeztek, addig idén a bűnözők az e-mailt részesítették előnyben.