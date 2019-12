Oktatás

Románia 2019: fél disznóért is lehetett diplomát venni az egyik egyetemen

hirdetés

Pénzt, okostelefont, luxusórát, de vágott disznót, bort és pálinkát is elfogadtak a Spiru Haret Egyetemen a diplomákért cserébe - írta Főtér. Az ügyben hat személyt vettek őrizetbe, miután az egyetem különböző megyékben lévő székhelyein, illetve tanárok és diákok otthonaiban összesen 76 házkutatást tartottak.



A fő gyanúsított az egyik rektorhelyettes, Eduard Ionescu, aki ördögi konspirátorként fogta össze a szálakat.



A gyanú szerint a diákok a különböző vizsgák tételeit, illetve a rácstesztek válaszait is megvásárolhatták az értékes „ajándékok” fejében – egy-egy diák akár több száz, esetleg ezer euró értékben is tejelt.



A megvásárolható „portékák” között kész államvizsga-dolgozatok is szerepeltek.



Aki eleget fizetett, annak be sem kellett tennie a lábát az előadásokra vagy akár magára a vizsgára, mégis megkapta a jegyet, amiben megegyeztek.



Eduard Ionescu 2011-től rektorhelyettes a Spiru Hareten, és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) szerint a törvénysértések már 2012-ben elkezdődtek.



Az ügyészek a gyanúsítottak 30 napos előzetes letartóztatását kérik.