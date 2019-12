Erőszak

Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani

Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről. 2019.12.19 17:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ötven év körüli férfi bántalmazta a légiutas-kísérőket, és durván káromkodott, miután azok nem engedték be a kapitányhoz. Az S7 légitársaság gépe Mineralnye Vodyból Novoszibirszkbe repült, a mintegy 4 órás út felét, miután többen lefogták, egy székhez szigszalagozva ülte végig az utas business classon.



Amikor az Airbus 320 leszállt Novosibirskbe, Szibéria legnagyobb városába, a rendőrség vitte el a férfit, aki az őrsön még a rendőrökre is rátámadt.



A hatóságok végül huliganizmussal gyanúsították meg, amiért akár 5 év börtönbüntetést is kaphat. A hvg.hu szerint a kijózanodása után azt állította a rendőröknek, hogy semmire nem emlékszik, és kérte, hogy engedjék őt szabadon.