Tragédia

Mozgatja a végtagjait és szótagokat is kiejt a hatéves fiú, akit kidobtak a Tate Modern teraszáról

A francia kisfiút az augusztusi eset után októberben engedték ki az intenzív osztályról. 2019.12.19 16:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újra képes beszélni az a hatéves francia fiú, aki súlyosan megsérült augusztusban, amikor ledobta egy 18 éves fiatal Londonban, a Tate Modern múzeum teraszáról - írta a Telegraph a fiú családjára hivatkozva. A fiú terápiájára a GoFoundMe adománygyűjtő oldalon több mint 169.000 (közel 56 millió forintot) gyűjtöttek, rokonai szerint már újra érzi a végtagjait is, sőt a fiú már szótagokat is ki tud ejteni.



Az elkövető ellen december elején emeltek vádat emberölés miatt, ítélet februárban várható. A bűntény idején még csak 17 éves Jonty Bravery beismerte bűnösségét, azt mondta, azért dobta le a fiút, mert be akart kerülni a televízióba. Sokáig semmit sem mondott arról, hogy miért követte el a tettét.