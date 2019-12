Szlovák újságíró-gyilkosság

Megkezdődött Ján Kuciak újságíró és barátnője meggyilkolásának pere

A gyilkosság megrendelésével Marian Kocner vállalkozót vádolják. Kuciak gyakran írt a vállalkozó zavaros üzleteiről is. Kocner állítólag 70 ezer eurót (22,4 millió forint) fizetett a gyilkosságért az elkövetőknek.

Megkezdődött csütörtökön a Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és barátnője, Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében indított büntetőper a nyugat-szlovákiai Bazinban - jelentette a TA3 szlovák hírtelevízió.



Kuciakot és Kusnírovát tavaly február 21-én a Galántához közeli Nagymácsédon a házukban gyilkolták meg.



A gyilkosság megrendelésével Marian Kocner vállalkozót vádolják. Kuciak gyakran írt a vállalkozó zavaros üzleteiről is. Kocner állítólag 70 ezer eurót (22,4 millió forint) fizetett a gyilkosságért az elkövetőknek.



Kocner mellett a további vádlottak Alena Zsuzsová, Szabó Tamás, Miroslav Marcek és Andruskó Zoltán. Utóbbi vádalkut kötött az ügyészséggel, amelynek köszönhetően enyhébb büntetésre számíthat, a tárgyaláson nem is jelent meg. A vádalkut azonban még a bíróságnak is jóvá kell hagynia. Ezt a tárgyalást december 30-ra tűzte ki a testület.



A különleges büntetőbíróságnak, amely Szlovákiában a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkozik, először is arról kell döntenie, hogy befogadja-e a vádiratot rendes tárgyalásra. Marek Para, Marian Kocner ügyvédje a bíróságon azt mondta: a védelem ellenzi az ügy tárgyalását, mert szerinte a vizsgálati anyag nagyon hiányos, és sérültek a védelem jogai is.



Daniel Lipsic, a Kuciak család ügyvédje alaptalannak minősítette, és elutasította Para állításait. Ha a bíróság elfogadja a vádiratot, ki kell tűznie a tárgyalás időpontját is, amelyen a vádlottak bűnösségéről döntenek.



Ruzena Sabová, a taláros testület elnöke a csütörtöki tárgyalás után közölte: a bíróság elfogadta a vádiratot és januárra, valamint februárra kitűzte a főtárgyalás időpontjait. Az első tárgyalást január 13-án tartják meg.



A vádirat megtárgyalásán a meggyilkolt újságíró és barátnője szülei is megjelentek.



A hatalmas érdeklődéssel várt perre több mint száz szlovákiai és külföldi újságíró akkreditáltatta magát. A tárgyalást ezért nem a különleges bíróság bazini székhelyén, hanem a jóval nagyobb befogadóképességű helyi jogi akadémia nagytermében tartják.



Ján Kuciak oknyomozó újságíró és barátnőjének februári meggyilkolása Szlovákiában tavaly tavasszal kormányellenes tüntetésekhez és belpolitikai válsághoz vezetett. A közvélemény és a sajtó élesen bírálták a kormányzatot, azt állítván, hogy korrupt, és megtűri a maffia működését az országban. A tiltakozási hullám következtében Robert Fico kormányfő és Robert Kalinák belügyminiszter lemondásra kényszerült, az új kormányfő Peter Pellegrini lett. Az eltelt másfél év alatt mérsékelten csökkent a Fico irányította kormányzó Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt támogatottsága is. A kormánykoalíciós Szlovák Nemzeti Párt és a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt népszerűsége szintén visszaesett.