Majdnem megismétlődött az olaszliszkai lincselés a Liptószentmiklósi járásban

A szlovák rendőrség tíz személyt gyanúsított meg a Vazsec községben (Liptószentmiklósi járás) történt brutális verekedés ügyében. Kiderült, miért lendültek támadásba a romatelep lakosai.



A rendőrség a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy azonnal vizsgálatot indított, amint az ügyet bejelentették. „Elsősorban az volt a legfontosabb, hogy azonosítsuk a támadásról készült felvételen szereplő személyeket” – idézte őket a parameter.sk.



Az eset december 11-én történt. Egy kislányt zaklatták a vele egykorú gyerekek a közeli romatelepről, ezért felhívta az anyukáját, aki a férjével együtt meg is érkezett a helyszínre. Nem sokkal később a férfi testvére is megjött. A nő fel akarta tartóztatni az egyik fiút, a gyerek azonban elesett és beütötte a fejét.



Nem sokkal később megjelent a közeli romatelepről egy nagyobb csoport, amely rátámadott a lány apjára, aki hivatásos tűzoltó, valamint annak testvérére. A lány édesanyját is ütések érték. A rendőrség szerint a támadók azzal fenyegették áldozataikat, hogy megölik őket.



A helyszínre kiérkező mentők a két férfi, valamint a romatelepről származó fiú sérüléseit látták el. Az egyik férfi több mint hét napig gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A rendőrség nyolc 19 és 45 év közötti férfit, valamint egy 26 és egy 51 éves nőt gyanúsított meg garázdasággal és testi sértéssel, valamint ezekben való bűnrészességgel. Három férfinek korábban már meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, ezért indítványozták az előzetes letartóztatásukat.