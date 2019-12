Járvány

Év eleje óta 40 kanyarómegbetegedést regisztráltak Szlovéniában

A regisztrált betegek közül hat öt évesnél fiatalabb gyermek, négyen 15 és 24 év közöttiek, míg a többiek idősebb korúak. 2019.12.17 17:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az év eleje óta negyven kanyarómegbetegedést regisztráltak Szlovéniában, a legtöbbet az utolsó két hónapban - közölte kedden a szlovén közegészségügyi hivatal (NIJZ).



A regisztrált betegek közül hat öt évesnél fiatalabb gyermek, négyen 15 és 24 év közöttiek, míg a többiek idősebb korúak.



A fertőzöttek közül többen nem voltak beoltva, a gyerekek közül senki sem, ami a közegészségügyi hivatal szerint aggodalomra ad okot.



Azoknál a személyeknél, akik felvették az oltást, de mégis megfertőződtek, a betegség gyorsabb lefolyású, és nem okoz komplikációkat.



Szlovéniában kötelező a kanyaró elleni oltás.



Majran Sarec szlovén kormányfő hétfőn a parlamentben bejelentette: szigorítanak a törvényen, hogy nőjön a lakosság átoltottsági aránya és szigorúbban lehessen ellenőrizni azokat, akik ellenzik az oltást.



Figyelmeztetett, hogy sok szülő fél a vakcina mellékhatásaitól, ami szerinte orvosilag nem megalapozott.



A törvénymódosítási javaslatot jövő tavaszra nyújtja be a kormány - közölte.



Szlovéniában utoljára 2014-ben volt tapasztalható nagyobb járvány az országban, akkor ötvenkét ember betegedett meg.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) december elején kiadott jelentése szerint mintegy 140 ezren haltak meg tavaly világszerte kanyaróban, ugyanakkor a megbetegedések száma is emelkedett a drasztikus csökkenést követően. A WHO becslése szerint 2018-ban 9,8 millió kanyarós eset volt, míg 2017-ben 7,6 millió.



A kanyaró erősen fertőző betegség, köhögés, orrfúvás, közeli személyes érintkezés, illetve a fertőzött személy orr- és torokváladékával való érintkezés útján terjed. Akár vakságot, süketséget vagy agykárosodást is okozhat, két adag védőoltás azonban megelőzheti a betegséget.