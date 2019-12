Vatikán

Ferenc pápa: a jócselekedetnek nincsen szüksége reklámra

Egymás szolgálata és az irgalmasság jelentőségéről beszélt Ferenc pápa advent második vasárnapján, amely december 8-án egybeesik a szeplőtelen fogantatás ünnepével. 2019.12.08 13:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából mondott beszédében Ferenc pápa Szűz Mária szolgálattételéről szólt.



Mások segítését "kiabálás és hivalkodás, reklám nélkül" kell végezni, mivel a "szeretetnek és az irgalmasságnak nincsen szüksége arra, hogy trófeaként mutassák fel" - hangsúlyozta.



Ferenc pápa beszélt a normandiai négyek, Franciaország, Németország, Oroszország, Ukrajna hétfői párizsi találkozójáról is. Az egyházfő megoldást sürgetett az évek óta tartó, "Kelet-Ukrajnát érintő fájdalmas konfliktusra". Hozzátette, hogy erős imával kíséri a találkozót annak érdekében, hogy a politikai párbeszéd békét és igazságot teremtsen a térségben és az ott lakók számára is.



Ferenc pápa vasárnap délután a Vatikánból Róma központjába látogat, ahol koszorút helyez el a Spanyol-lépcső szomszédságában magasodó fogadalmi oszlopnál, amelynek a tetején Szűz Mária-szobra áll.



IX. Piusz pápa 1854. december 8-án dogmaként hirdette ki a szeplőtelen fogantatás hittételét. Ez a nap piros betűs, állami ünnep Olaszországban. XXIII. János pápa 1958-ban vezette be, hogy az egyházfő ezen a napon ellátogat ehhez a római Szűz Mária-szoborhoz.