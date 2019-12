Tovább nőtt az odesszai iskolatűz halálos áldozatainak száma

Újabb két holttestet találtak a mentést végzők szombaton a romok között, így hétre emelkedett az odesszai gazdasági, jogi és vendéglátóipari szakközépiskolában szerdán kitört tűz halálos áldozatainak száma - közölte a megyei rendőrség sajtószolgálata.



Az eddigi adatok szerint a tűzben 31-en szenvedtek különböző sérüléseket, közülük 17-et kórházban ápolnak.



Az ukrán rendőrség még nyolc eltűnt embert tart nyilván.



A hatalmas tűz a szakközépiskolának helyet adó történelmi épületben szerda délelőtt tört ki. Amikor felcsaptak a lángok, több mint 400-an tartózkodtak az iskolában. A tűz okáról még nem tájékoztattak a közvéleményt a hatóságok. Az odesszai hatóságok kétnapos gyászt hirdettek.

