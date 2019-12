Merénylet a floridai támaszponton

A szaúdi uralkodó személyesen hívta fel Trumpot

Szaúd-Arábia uralkodója személyesen hívta fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy elítélje a floridai haditengerészeti támaszponton pénteken délután elkövetett terrorista merényletet, amelynek tettese egy szaúd-arábiai pilóta volt. 2019.12.07 10:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szalmán király "barbár támadásnak" minősítette a három halálos áldozatot és több sebesültet követelő merényletet és együttérzését fejezte ki az áldozatok családtagjaival - tudatta a Twitteren Donald Trump.



A mikroblog-bejegyzésben az amerikai elnök tudatta azt is: "a szaúdi király elmondta, hogy az egész szaúdi népet felháborította a lövöldözés, és ez az ember (a feltételezett elkövető) semmiféle módon nem képviseli az amerikai népet szerető szaúdi nép érzéseit".



A lövöldözés a floridai Pensacolában lévő haditengerészeti támaszponton történt, s a gyanúsított a szaúdi légierő ottani kiképzésen résztvevő egyik tagja volt. A férfi négy embert agyonlőtt, nyolc személyt pedig megsebesített. Az elkövetőt a seriff helyettesei lőtték le tűzharcban.



Sajtótájékoztatóján Ron DeSantis, floridai kormányzó arról tájékoztatott, hogy az elkövető szaúdi állampolgár volt, és azon a továbbképző programon vett részt, amely régóta nyitva áll az Egyesült Államok szövetségesei számára. A kormányzó elmondta azt is, hogy számtalan kérdés vetődik fel az elkövető személyét illetően, és leszögezte, hogy Szaúd-Arábia kormányzatának - éppen azért, mert a lövöldöző szaúdi volt - "segítenie kell az áldozatok hozzátartozóin".



A merénylet után a szaúdi uralkodó nemcsak Donald Trumpot hívta fel telefonon, hanem közleményt is kiadott, amelyben "gyűlöletes bűncselekményként" ítélte el a merényletet, és egyben bejelentette, hogy a szaúdi biztonsági szolgálat munkatársai máris együttműködnek amerikai partnereikkel, hogy megpróbálják felderíteni a lövöldözés indokait, lehetséges okait.



A feltételezett elkövető, Mohamed Száed Alsamráni alhadnagy, kézifegyverrel lövöldözött a kiképző központ elméleti oktatási épületében.



Az elmúlt hetekben a szaúdi királyi haditengerészeti erők 18 haditengerészeti pilótája és 2 fős földi kiszolgáló személyzet érkezett továbbképzésre Pensacolába, amely Floridának az alabamai határhoz közel eső vidékén található. Amerikai sajtóinformációk szerint a továbbképzésre érkezőket, akik általában a szaúdi elit családjaiból kerülnek ki, mind a sivatagi királyságban, mind az Egyesült Államokban előzetesen szigorú ellenőrző vizsgálatoknak vetették alá.



A támaszponton több mint 16 ezer katona és több mint 7 ezer polgári személy dolgozik.