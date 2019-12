USA

Hillary Clinton úgy véli, jó elnöke lett volna az Egyesült Államoknak

Hillary Clinton, a demokraták egykori elnökjelöltje egy rádiós interjúban úgy vélekedett, hogy jó elnöke lett volna az Egyesült Államoknak. 2019.12.06 21:30 MTI

Az amerikai sajtóban és a politikai közéletben nagy figyelmet keltett Clinton szerda esti interjúja, amelyet az ismert amerikai rádiósnak, Howard Sternnek adott. Az érdeklődés részben annak szólt, hogy a politikus először beszélt nyilvánosan a három évvel ezelőtti vereségéről, részben pedig azért keltett nagy érdeklődést, mert elemzők egyre gyakrabban vetik fel, hogy Clinton bejelenti indulását a 2020-as választás demokrata elnökjelöltségéért.



A lányával közösen írt új könyve bemutatása alkalmából adott két és félórás interjúban a volt elnökjelölt, aki korábban az Obama-kormányzat külügyminisztere is volt, magánéletéről és szakmai karrierjéről egyaránt beszélt. Kizárta, hogy ismét indulna az elnökjelöltségért.



Vereségének egyik okát abban látta, hogy a politika világa manapság egyre inkább hasonlít a szórakoztatóiparra, vagyis látványos akciókkal, afféle produkciókkal kell a választók figyelmét felkelteni. Mint mondta: ebben ő is igyekezett, de alulmaradt Donald Trumppal szemben. Veresége okaiként említette még, hogy a Demokrata Párt nem sorakozott fel mögötte egységesen. Akárcsak azt, hogy legnagyobb pártbeli vetélytársa, Bernie Sanders vermonti szenátor késlekedett támogatása kinyilvánításával.



Kommentátorok rávilágítottak, hogy saját kampányának esetleges hiányosságairól, vagy saját politikájának hibáiról nem ejtett szót. Megállapította: ő lett volna a legjobb elnöke az Egyesült Államoknak.



Beszélt arról is, hogy az oroszok és a WikiLeaks (kiszivárogtató portál) valóban ellene dolgoztak, abban az értelemben, hogy fegyverként használtak információkat vele szemben. Hozzátette: figyelmeztette a Demokrata Párt jelenlegi elnökjelölt-aspiránsait is az esetleges beavatkozásokra. Konkrétan nem nevezte meg, hogy melyik demokrata politikust látná szívesen elnökjelöltként, de úgy vélekedett, hogy a felmérések alapján Joe Biden a legesélyesebb a párt elnökjelöltségére.



Azt állította: amikor Donald Trumpot felhívta, hogy elismerje a választási vereségét, a megválasztott elnököt "sokkolta a hír". Clinton szerint Trumpot meglepetésként érte a választási győzelem.



Donald Trump beiktatási ünnepségét Clinton az élete legrosszabb napjának nevezte. "Nyilvánvalóan össze voltam törve" - fogalmazott, hozzátéve, hogy nem tudott magyarázatot adni arra, ami történt. Részletesebb magyarázattal azonban ezúttal sem szolgált, s elemzők szerint kampányának esetleges hibáira sem utalt. Ehelyett Trump beiktatási beszédéről fejtette ki negatív véleményét. Clinton beszámolója szerint George W. Bush volt elnök erről a beszédről azt mondta, hogy "az különös szar volt".



A Trump ellen folyó jelenlegi vizsgálatokat illetően megjegyezte: Trump "megpróbálta megzsarolni Ukrajna elnökét".



Az interjúban szóba került egy különös kérdés is: Hillary Clinton szexualitása. A politikusnő cáfolta azt az amerikai sajtóban és közéletben régóta terjedő feltételezést, miszerint leszbikus volna.