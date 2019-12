Terrorizmus

New Yorkban 40 évi börtönre ítéltek egy amerikai férfit merényletek előkészítéséért

New Yorkban kedden 40 évi börtönbüntetésre ítélték az amerikai állampolgárságú Ali Kouranit, miután bűnösnek találták abban, hogy terrorista merényletek előkészítésében vett részt az Iszlám Dzsihád nevű szervezet megbízásából. 2019.12.05 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A libanoni születésű, 35 éves Kourani ellen idén májusban emelt vádat a manhattani bíróság, mert információkkal és háttéranyagokkal látta el az egyesült államokbeli terrorakciókat tervező Iszlám Dzsihádot.



Geoffrey Berman államügyész az ítélethirdetés után kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy az egyébként New Yorkban élő Kourani éveken keresztül szövetségi épületeket, repülőtereket, köztük a Kennedy repteret, sőt, óvodákat térképezett fel, miután a libanoni Hezbollah mozgalomhoz köthető Iszlám Dzsihád beszervezte és kiképezte őt. Az ügyész felhívta a figyelmet arra is, hogy Kourani az első, akit az Iszlám Dzsihádot aktívan támogatók közül elítéltek az Egyesült Államokban.



Ali Kourani 2003-ban, törvényes úton érkezett az Egyesült Államokba, ahol 2009-ben mérnöki diplomát, 2013-ban pedig közgazdaságtanból mestervizsgát szerzett. 2009-ben lett amerikai állampolgár és 2011-ben már amerikai útlevéllel utazott Libanonba, ahol a Hezbollahtól kapott katonai kiképzést. A szervezethez egyébként már 2006-ban csatlakozott.



A vádirat szerint a terrorszervezet aktív tagja volt, és a többi között azzal volt megbízva, hogy felderítse lehetséges terrorakciók helyszíneit.



A manhattani bírósági tárgyaláson az ügyészek bizonyítékokkal szolgáltak arra, hogy a tervezett terrorakciókhoz a férfi fegyvereket keresett, sőt, listát állított össze azokról az emberekről, akiket szerinte be lehetett volna szervezni terroristának.