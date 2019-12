Spanyolország

Női elnököket választottak a spanyol parlament két kamarájának élére

Női elnököket választottak a spanyol parlament két kamarájának élére az új törvényhozás alakuló ülésén kedden Madridban. 2019.12.03 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az alsóházat (kongresszus) csakúgy mint az előző ciklusban most is Meritxell Batet szocialista politikus irányíthatja. A felsőház (szenátus) vezetését Pilar Llop szocialista képviselő kapta. Mindkettőjüket a szavazás második fordulójában, egyszerű többséggel választották meg.



Spanyolországban másodszor fordul elő, hogy mindkét kamarának női elnöke van. Legutóbb 2000 és 2002 között volt erre példa, akkor a konzervatív Néppárt (PP) politikusai töltötték be a tisztségeket.



Az alsóház 350 képviselője közül 151 női politikus, amely 43,1 százalékot jelent. Az előző, idén májustól szeptemberig tartó parlamenti ciklusban a képviselők 47,4 százaléka volt nő, ez számít az eddigi rekordnak.



Spanyolország sorrendben tizennegyedik demokratikusan választott parlamentje alakult meg, tagjai a november elején tartott választásokon szereztek mandátumot.



A képviselői eskütétel során több képviselő is alternatív szöveget mondott. Voltak, akik olyan számukra fontos értékeket említettek meg fogadalmukba mint a társadalmi jogok vagy a bolygó védelme. Katalán függetlenségi politikusok azonban a két éve alkotmányellenesen megrendezett népszavazás miatt bebörtönzött vezetőik szabadon engedésének és katalán köztársaság megteremtésének célját is beleszőtték esküjükbe.



A legnagyobb ellenzéki erőnek számító Néppárt bejelentette: alkotmányossági panasszal él a történtek miatt, mert szerintük az eskütételek némelyike nem felel meg a törvényi előírásoknak.



A kongresszus alakuló ülésének kezdetén a szocialista Agustín Javier Zamarrón korelnök bocsánatot kért a spanyol néptől, amiért az előző ciklusban a kormányalakítás elmaradt, és így a parlament nem teljesítette a választóktól kapott mandátumát.



A 73 éves politikus felszólalása üzenetértékű, mivel a kormányalakítási lehetőségek a választások után még tovább nehezedtek, tekintve, hogy az új törvényhozásba 16 párt jutott be, ezzel jóval széttagoltabb lett mint korábban.



A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az Együtt képesek vagyunk (Unidas Podemos) radikális baloldali párttömörülés előzetes koalíciós megállapodást kötött ugyan a kormányalakításra, de közösen is kisebbségben vannak, összesen 155 mandátummal rendelkeznek a parlamentben.



A kormányalakításhoz abszolút többség, 176 képviselő támogatására van szükséges a szavazás első körében, vagy egyszerű többségre a második fordulóban.



A parlament megalakulását követően várhatóan VI. Fülöp spanyol király egyeztetésre hívja majd a parlamenti pártok vezetőit és felkéri kormányalakításra azt a miniszterelnök-jelöltet, akinek meglátása szerint van esélye elnyerni a parlament támogatását.