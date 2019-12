Per

Az izraeli főügyész átadta a törvényhozás elnökének a Netanjahu elleni vádiratot

hirdetés

Aviháj Mandelblitt izraeli főügyész hétfőn átadta a Benjámin Netanjahu elleni vádiratot Juli Edelsteinnek, a törvényhozás elnökének. A kormányfőnek 30 napja van eldönteni, hogy kér-e mentelmi jogot a kneszettől.



A főügyész 330 tanút jelölt meg a miniszterelnök ügyeiben, amelyek vesztegetés, csalás és hivatali visszaélés miatt indulnak ellene a jeruzsálemi körzeti bíróságon.



Az izraeli jogszabályok szerint a főügyész a Netanjahu rendelkezésére álló egy hónap letelte után nyújthatja be a vádiratot a bíróságnak.



A mentelmi jogról elvileg a kneszet mentelmi bizottságának kell döntenie, azonban a törvényhozásnak ez a bizottsága sem alakult meg választásokat követően kialakult politikai patthelyzet miatt.



A tanúk névsorában Netanjahu közeli munkatársai szerepelnek, mellettük politikusok és újságírók, biztonsági emberek, valamint ismert és kevésbé ismert milliomosok, köztük az amerikai Ronald Lauder üzletember, a Zsidó Világkongresszus elnöke és a miniszterelnök rokona, Nathan Milikowsky amerikai üzletember.



Éjal Jinun, a törvényhozás jogtanácsosa szerint nem szükséges összehívni a mentelmi bizottságot csak abból a célból, hogy a miniszterelnök mentelmi jogát megvitassa, de ugyanakkor akadálya sincs annak, hogy a törvényhozók létrehozzanak egy ilyen biztosságot, ha ez áll szándékukban.



Jinun szakvéleményére egyfelől azért volt szükség ebben a kérdésben, mert Izrael történetében még nem fordult elő, hogy a hivatalban lévő kormányfő ellen vádat emelnek, másfelől pedig azért, mert a szeptemberi előrehozott választásokat követően még mindig nem alakult meg az új kormány, mint ahogy az állandó parlamenti bizottságok sem.



A bizottság létrejötte a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet szerint egyelőre valószínűtlennek tűnik, mert nincs meg az ehhez szükséges többség, Avigdor Liberman, a mérleg nyelvének tekintett Izrael a Hazánk párt elnöke ugyanis ellenzi a grémium létrehozását.



A bizonytalan és képlékeny jogi helyzet miatt az izraeli sajtóban megszólaló szakértők szerint kétséges, hogy valójában mikor nyújthatják be a vádiratot Benjámin Netanjahu ellen, és mikor kezdődhet meg pere a bíróságon.



Az izraeli igazságügyi minisztérium november 21-én jelentette be, hogy Aviháj Mandelblitt főügyész vádat emel Benjamin Netanjahu ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt.