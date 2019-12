Erőszak

Bulizókra rontottak egy autós üldözés rendőrei, rengeteg halott

Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték vasárnap brazil illetékesek. Az állambiztonsági hatóság közlése szerint két motorkerékpáros férfi intézkedő rendőröket támadott meg a város Paraisopolis negyedében, s a rendőrök üldözőbe vették őket, tűzpárbajt folytatva velük. Az elkövetők azonban egy több ezres zenés utcai parti forgatagába menekültek.

Emerson Massera rendőrségi szóvivő a Globo televízió híradójában azt mondta, hogy a táncmulatság résztvevői kövekkel és üvegpalackokkal dobálták meg a rendőröket, a gyanúsítottak pedig továbbra is lőttek rájuk, ezért a rendőrök gumilövedékek és könnygáz bevetésével válaszoltak.



Az emberek ekkor menekülni kezdtek egy szűk sikátoron át, és többeket eltapostak.



A rendőrség szerint kilenc ember halálát jelentette be az egyik kórház. További hét embert sérülésekkel kezelnek. "A bűnözők élő pajzsként használták fel a táncoló embereket, hogy útját állják az őket üldöző rendőröknek" - mondta a rendőrségi szóvivő, hozzátéve, hogy a tetteseknek sikerült elmenekülniük. Közlése szerint az akcióban 38 rendőr vett részt, 14 gépkocsival.



A környéken lakók és az áldozatok hozzátartozói vitatják a rendőrség beszámolóját, s a helyi médiának nyilatkozva azt állították, hogy a rendőrök elzárták a táncpartiról menekülők útját, s azután vetették be ellenük a könnygázt. Többen azt is mondták, hogy ütlegelték őket.



Joao Doria Sao Pauló-i kormányzó az ügy kivizsgálását ígérte, hogy tisztázzák, mi történt.



Az AP amerikai hírügynökség tudósításában hozzáteszi, gyakori, hogy bűnbandák szerveznek táncmulatságot az általuk ellenőrzött közösségeknek.