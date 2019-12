Szakadékba zuhant egy turistabusz Tunéziában, halottak

Szakadékba zuhant egy turistabusz Tunéziában, a balesetben legkevesebb 22 ember életét vesztette és 21-en megsérültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.



A tragédia az ország északnyugati részén történt. Az áldozatok mind tunéziaiak. A busz Tuniszból tartott az onnan nyugatra fekvő Ain Dráhamba, és Ain Sznúszi közelében sodródott le az útról - tudatta a belügyminisztérium. A busz, rajta 43 emberrel, átszakított egy fémkorlátot, és a mélybe zuhant.



Líbia után Tunéziában a legtöbb a halálos közúti baleset Észak-Afrikában.

Tunisia-22 killed and 21 injured in bus accident between Ain Draham and Amdoun https://t.co/iI9lrLOaw1