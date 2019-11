Terrorizmus

Terrorcselekményért börtönbüntetését töltő elítélt volt a londoni késelő

A BBC televízió és több brit lap egyaránt úgy tudja, hogy az elkövetőt - akit a péntek délutáni támadás után a rendőrök agyonlőttek - próbaidőre helyezték szabadlábra, és elektronikus azonosítót is viselt magán. 2019.11.30 08:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egybehangzó szombati brit médiaértesülések szerint terrorcselekményért börtönbüntetését töltő elítélt követett el előző nap London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten meghaltak.



A BBC televízió és több brit lap egyaránt úgy tudja, hogy az elkövetőt - akit a péntek délutáni támadás után a rendőrök agyonlőttek - próbaidőre helyezték szabadlábra, és elektronikus azonosítót is viselt magán.



A támadás a London hídon történt, a brit főváros pénzügyi központjában, a Cityben, a londoni halárusok ősi céhének ma már elsősorban ceremoniális célokat szolgáló díszes épülete, a Fishmonger's Hall mellett.



Egyöntetű médiaértesülések szerint a támadás összefügghetett a helyszínnel, mivel az épületben éppen egy büntetőjogi tudományos rendezvény zajlott a Cambridge-i Egyetem hallgatói és egykori elítéltek részvételével.



A The Times című konzervatív brit napilap forrásai úgy tudják, hogy a támadó maga is hivatalos volt az eseményre, ahol megosztotta volna a börtönbeli rehabilitációs programokról szerzett tapasztalatait a résztvevőkkel.



A lapoknak nyilatkozó biztonsági szakértők tudomása szerint a merénylő kapcsolatban állt szélsőséges iszlamista csoportokkal, és a bűnüldöző hatóságok már korábban is ismerték.



Mindezt hivatalosan egyelőre nem erősítették meg, de Boris Johnson brit miniszterelnök péntek este a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: régóta az a véleménye, hogy hibás eljárás az elítélt bűnözők idő előtti szabadlábra helyezése. "Nagyon fontos lenne, hogy erről leszokjunk, és kikényszerítsük a veszélyes bűnözőkre, különösen a terroristákra kirótt megfelelő büntetetések végrehajtását" - fogalmazott a brit kormányfő.



Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka pénteken késő este tartott rövid sajtótájékoztatóján hivatalosan megerősítette a két halálos áldozatról szóló, a brit médiában nem sokkal korábban megjelent értesüléseket, és közölte, hogy a támadásban hárman megsérültek.



A londoni rendőrség vezetője a gyanúsított, a sérültek, illetve a halálos áldozatok kilétéről nem árult el részleteket. Kijelentette: tart az áldozatok azonosítása, és a hatóságok mindenekelőtt a hozzátartozókat akarják felkutatni és értesíteni.



Nem hivatalos médiaértesülések szerint a támadásban egy férfi és egy nő halt meg, az egyik sérült állapota válságos, de stabil. A másik sérült súlyosan, a harmadik könnyebben sebesült meg a merényletben.



A Scotland Yard főparancsnokának tájékoztatása szerint a rendőrök az első bejelentéstől számítva öt percen belül a helyszínen voltak és agyonlőtték a támadót.



A hatóságok terrorcselekménynek nyilvánították a támadást, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorelhárítási parancsnoksága irányítja.

Neil Basu, a parancsnokság vezetője péntek esti tájékoztatóján elmondta: a gyanúsítotton olyan mellényt találtak, amilyent öngyilkos robbantást elkövető merénylők használnak, de a vizsgálat eddigi eredményei szerint a mellény nem tartalmazott valódi robbanószert.