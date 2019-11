Orvostudomány

Újabb pestises beteget diagnosztizáltak Észak-Kínában

Újabb tüdőpestises beteget diagnosztizáltak a Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia Autonóm Területen, ami immár a negyedik pestisfertőzéses eset a közelmúltban az ország ezen részén - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.



A mostani esetben egy pásztor fertőződött meg a betegséggel a mongol határon fekvő Uláncsáb régióban, ami mintegy 500 kilométerre fekszik attól a szintén Mongóliával határos Hszilingol nevű régiótól, ahol a korábbi három beteget regisztrálták.



A páciens a helyi kórház közleménye szerint stabil állapotban van, és kezelése jelenleg is folyik. Őt és a vele kapcsolatba került négy embert szintén karanténba helyzeték, de a betegen kívül egyelőre senkinél nem jelentkeztek tünetek.



A Global Times című kínai pártlap hétfőn közölt cikke szerint Belső-Mongóliában a pestises esetek felfedezése óta óvintézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének megelőzésére. A fertőzések felbukkanásának helyszínein rágcsálóirtást végeztek - mintegy 133 négyzetkilométernyi területen összesen 140 ezer tonna patkánymérget szórtak szét 17 helikopter segítségével. Ezen felül a fertőzöttekkel kapcsolatba került embereket megfigyelésre karanténba helyezték, és fertőtlenítették a betegek lakhelyeit és környékét. A járványügyi hatóság munkatársai továbbá fokozott ellenőrzés alá vonták a területen vadon élő rágcsálókat, és 14, a fertőzést hordozó állatot fogtak be. A helyiek között felhívást tettek közzé, melyben felszólítják őket, hogy ne fogyasszanak vadhúst, és lehetőség szerint kerüljék a falvakat, valamint a legelőket.



A Hszinhua tudósítása szerint az egyik, Hszilingol régióban megfertőződött férfi már gyógyulófélben van. A férfi azt követően kapta el a betegséget, hogy vadnyulat evett.



Kínában utoljára 2017-ben regisztráltak pestisfertőzést, mely halálos kimenetelű volt. Az utóbbi évtizedekben azonban a betegség nagyon ritkán ütötte fel a fejét a távol-keleti országban. A fertőzést egy rágcsálókban előforduló baktérium okozza.