Kolumbiából indulhatott a Spanyolországban elfogott drogszállító tengeralattjáró

Az első becslések szerint legkevesebb háromezer kilogramm nagy tisztaságú kokaint szállítottak a huszonkét méter hosszú tengeralattjárón, de a pontos mennyiség még nem ismert.

Kolumbiából indulhatott több mint húsz nappal ezelőtt az a drogszállító tengeralattjáróról, amelyet a hétvégén fogtak el a hatóságok Spanyolországban - számolt be a több spanyol sajtóorgánum is nyomozati forrásokra hivatkozva hétfőn.



Az Ibériai-félsziget felé tartó gyanús vízi járműről már korábban értesítést kaptak a spanyol és a portugál rendőrök is, de utóbbiak nem tudták elcsípni őket a nyílt tengeren.



A tengeralattjáró az északnyugat-spanyolországi ért Galiciánál partközelbe. A nyomozók szerint a kábítószert itt halászhajóra rakodták volna át a csempészek, ám valami nem a terveknek megfelelően alakult, közrejátszhatott a rossz időjárás, üzemanyaghiány és műszaki probléma is abban, hogy végül nem érte el célját.



A háromfős legénység lesüllyesztette a tengerfenékre a búvárhajót, majd úszva próbált elmenekülni. Két ecuadori állampolgárt elfogtak, spanyol nemzetiségű társukat még keresik.



Az első becslések szerint legkevesebb háromezer kilogramm nagy tisztaságú kokaint szállítottak a huszonkét méter hosszú tengeralattjárón, de a pontos mennyiség még nem ismert.



A spanyol hatóságok hangsúlyozták: ez az első eset, hogy Európában drogszállító tengeralattjárót fogtak el, a módszer azonban Dél-Amerikában közismert.



A nyomozók legfontosabb feladata most annak kiderítése, hogy ki vette volna át a kábítószer-szállítmányt.



A galiciai régió a spanyol drogpiac egyik kulcsfontosságú területe volt évtizedeken keresztül, ám az utóbbi években inkább a dél-spanyolországi Andalúzia vált a kábítószer-csempészek tevékenységének fő területévé.