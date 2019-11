Europol

Összehangolt rendőri akcióval rajtaütöttek az Iszlám Állam propagandagépezetén

Tucatnyi európai uniós tagország hatóságai összehangolt akcióban rajtaütöttek az Iszlám Állam nevű terrorcsoport internetes propagandagépezetén - jelentette be hétfőn az Europol.



Az európai rendőrségi együttműködési szervezet arról számolt be, hogy a tizenkét ország, illetve kilenc online platform, köztük a Google, a Twitter, az Instagram és a Telegram részvételével zajló, még előző héten végrehajtott művelet során mintegy 26 ezer felhasználói fiókot és honlapot töröltek a világhálóról.



Az egyik fő célpont az Iszlám Állam "hivatalos szócsöve", az Aamák hírügynökség volt.



Eric Van Der Sypt, a belga szövetségi ügyészség szóvivője közölte, hogy ezzel jelentős sebet ejtettek a dzsihadisták propagandagépezetén, és nagy erőfeszítésekre lesz szükség a kiiktatott kommunikációs csatornák pótlására.



"Az Iszlám Állam nem csupán a harctéren van jelen. Ezen csatornákon keresztül nagyszámú embert sikerült radikalizálniuk és toborozniuk külföldön, Európában is" - hangsúlyozta.



Az ügynökség tájékoztatása szerint a vizsgált tartalmak, például képek és videók közül a legsúlyosabbak legtöbbje a Telegramon voltak megtalálható.



Tavaly szintén belga vezetéssel hasonló akciót hajtottak végre, a terrorszervezetnek azonban akkor viszonylag hamar sikerült újra felépítenie online jelenlétét.