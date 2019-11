Illegális bevándorlás

Szakértők: az ISIS Európába visszatoloncolt katonái 'kiélesített kézigránátok'

Az Iszlám Állam (ISIS) európai katonái, akiket visszatoloncolnak szülőhazájukba, rendkívül nagy biztonsági kockázatot jelentenek - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna Szemtől szembe című műsorában vasárnap.



Horváth József úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek azok után, amin átmentek, szinte "kiélesített kézigránátként" viselkednek. A migráció pedig ezenfelül is sok biztonsági problémát vet fel: Svédországban a közép-afrikai és albán bandák háborúkat vívnak a terület felosztásáért - jegyezte meg a szakember.



Hozzátette: a földközi-tengeri útvonal egyre nehezebben járható, ezért egyre többen a Balkán felé indulnak és Magyarország Horvátország déli határainál jelennek meg. Ez versenyfutás az idővel, a migránsok igyekeznek bejutni Európába, mielőtt az ajtók záródnának.



Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint célszerű lenne kettéválasztani az emberi jogi aggodalmakat, elveket és a stratégiai érdekeket, például Törökországgal kapcsolatban. A világ legnagyobb demokráciája, az Egyesült Államok is évtizedek óta szövetségese Szaúd-Arábiának - mondta.



A szakember arra is figyelmeztetett: az etnikai, genetikai alapú megkülönböztetés rasszizmus, az viszont nem, ha civilizációs jellemzők alapján kezelnek embercsoportokat, hiszen vannak, akik más kontinensekről az erőszak kultúráját hozzák magukkal Európába.