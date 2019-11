Nagy robbanás Olaszországban: öt halott

A robbanás Szicíliában, Barcellona Pozzo di Gotto nevű városban történt.



Az üzem egy családi vállalkozáshoz tartozott, a tulajdonos 71 éves felesége is az áldozatok között van.



A hatóságok nyomozást indítottak - tudósította az Inforádió.

Four killed after explosion in pyrotechnics factory in Italy



The explosion of a pyrotechnics factory left a balance of four dead, several injured and one missing, the municipality of Barcellona Pozzo di Gotto, on the island of Sicily, Italy. pic.twitter.com/E6OuF5a9ex