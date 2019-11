Törökország

Kiutazási tilalmat rendeltek el a holtan talált volt brit katonai hírszerző felesége ellen

Kiutazási tilalmat rendeltek el a török hatóságok az Isztambulban holtan talált volt brit katonai hírszerző tiszt, James Le Mesurier felesége, Emma Winberg ellen.

A rendőrség szerdán mintegy három órán keresztül másodszor is kihallgatta a svéd állampolgárságú nőt. A kérdések kiemelt hangsúlyt fektettek a Le Mesurier és Winberg isztambuli lakásában található számítógépekre és mobiltelefonokra.



A nő ellen elrendelt kiutazási tilalom a nyomozás lezártáig érvényes. A feleség nem gyanúsított, a hatóságok azért hozták az intézkedést, hogy Emma Winberget adott esetben újabb vallomástételre kötelezhessék - közölték.



A török rendőrök kihallgatták a ház gondnokát is, aki az alsó szinten lakik, és az eset éjszakáján is ott tartózkodott. A férfi állítása szerint nem tud semmiről Le Mesurier halálát illetően.



A Demirören török hírügynökség úgy tudja, hogy a hatóságok öngyilkosságként kezelik az incidenst, és vizsgálják annak a kórháznak a dokumentumait is, ahová Le Mesurier lelki problémái miatt ment.



Le Mesurier volt brit katonai hírszerzőt, biztonságpolitikai tanácsadót, a fehér sisakosokként ismert, Szíriában tevékenykedő önkéntes polgári védelmi erők egyik alapítóját hétfő reggel holtan találták Isztambul Beyoglu nevű kerületében. A reggeli imára érkező muszlim hívek egy mozdulatlanul fekvő férfira bukkantak Tophane városrész Ali Pasa Medresesi nevű utcájában, a 3-as szám előtt.



A feleség első vallomása alapján az incidens kora reggel történhetett, amikor ő még aludt. A nő elmondta, hogy rajtuk kívül senki nem járt a lakásban, amit a biztonsági kamerák felvételei is megerősítenek. A nő akkor azt is elmondta, hogy férje közel négy éve ment Törökországba, és az utóbbi időben a rendkívüli stressz miatt altatót és más gyógyszereket szedett.



Egyúttal közölte: nagyjából hajnali négyig voltak fent, majd fél hat és hat között arra ébredt, hogy kopogtatnak az ajtón. Miután nem találta a férjét, kinézett a harmadik emeleti lakás ablakán, amely nyitva volt, és meglátta őt elterülve az utca kövén - tette hozzá.



A török hatóságok széles körű vizsgálatokat indítottak az ügyben.



Az Anadolu török állami hírügynökség szerda késő este arról számolt be, hogy James Le Mesurier holttestét a boncolást követően a Török Légitársaság egyik menetrend szerinti járatával Londonba szállították.



Le Mesurier 2013-ban alapította a Fehér Sisakosokat. A szervezet székhelye Londonban van, aktivistái pedig - mintegy háromezren - Szíria azon részein tevékenykednek, amelyek nem a damaszkuszi kormány, hanem különböző, a rezsim ellen lázadó szervezetek ellenőrzése alatt állnak.



Megítélésük nem egyértelmű. A damaszkuszi kormányzat és szövetségesei a felkelők támogatóinak tekintik őket, míg az Egyesült Államok és több nyugat-európai kormány pozitívan ítéli meg tevékenységüket. A szervezet 2016-ban alternatív Nobel-díjat kapott.