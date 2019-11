Belpolitika

December 22-re tűzték ki az elnökválasztást Horvátországban

December 22-re tűzte ki a horvát elnökválasztás első fordulóját csütörtökön a zágrábi kormány - közölte a horvát közszolgálati rádió.



Az államfői tisztség megszerzéséért több jelölt is verseng, köztük a jelenlegi elnök, Kolinda Grabar-Kitarovic.



A független Horvátország hetedik elnökválasztásán bejegyzett politikai pártok vagy a választók indíthatnak jelölteket, akiknek legkevesebb 10 ezer támogató aláírást kell összegyűjteniük. A legtöbb jelölt, 13 2005-ben volt, de négy évvel később is 12-en indultak az államfői posztért.



Közvélemény-kutatások szerint az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapja majd meg a szavazatok több mint felét, így várhatóan második fordulót kell tartani a két legtöbb voksot begyűjtő jelölt részvételével. A második fordulót 2020. január 5-ére írták ki.



A legújabb közvélemény-kutatások szerint - amennyiben most tartanák az elnökválasztást - Grabar-Kitarovic az első helyen végezne 28,6 százalékkal, bár ötödik hónapja csökken a népszerűsége. A második helyen a horvát sajtó szerinti legfőbb riválisa, Zoran Milanovic volt kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje áll 24,3 százalékkal, míg a harmadik helyen Miroslav Skoro független jelölt, népszerű horvát énekes és üzletember végezne 16,7 százalékkal. Grabar-Kitarovichoz hasonlóan Skoro is a jobboldali szavazók támogatására számít.



A horvát alkotmány értelmében az elnök legfeljebb kétszer választható meg, ötéves mandátummal.



Horvátországban a kormány és a parlament a fő döntéshozó szerv, de az elnök beleszólhat a külpolitikai irányvonal alakításába, és általában nagy erkölcsi tekintéllyel bír.