Diplomácia

Trump a Fehér Házban fogadta Erdogant

'Régi jó barátjának' nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant. 2019.11.13 20:20 MTI

Erdogan még Washingtonba érkezése előtt azt nyilatkozta, hogy egyetért Donald Trumppal a fennálló vitás kérdések megoldásának fontosságában.



Donald Trump a tárgyalások előtt a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: Észak-Szíriában tűzszünet van, Ankara és a kurdok vezette erők tiszteletben tartják az erre vonatkozó megállapodást. Az elnök hangsúlyozta azt is, hogy a Szíriában lévő amerikai haderő biztosította az olajmezők biztonságát.



Trump kifejtette: Erdogan elnökkel megvitatják Ankara orosz fegyvervásárlásait és Törökországnak az F-35-ös amerikai vadászrepülő-programból történt felfüggesztését is.



Törökország Sz-400-as orosz légvédelmi rakétarendszer megvásárlásáról kötött szerződést Moszkvával, júliusban meg is kapta az első szállítmányt, de még nem aktiválta a rendszert.



Washington már korábban is nehezményezte az ügyletet és válaszul befagyasztotta Ankara részvételét az amerikai F-35-ös harcirepülő-programban, vagyis nem ad el a törököknek F-35-ös vadászbombázókat. Az amerikai kormányzat amiatt aggódik, hogy a bombázóval kapcsolatos érzékeny információk az orosz hírszerzéshez kerülhetnek, és Washington aggodalmait vasárnap Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó fogalmazta meg ismételten egy televíziós interjúban. "A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek, és Törökország szankciókat kockáztat vásárlásukkal - jelentette ki O'Brien.



Az újságírók megkérdezték Erdogant arról az amerikai állampolgárról, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik elfogott dzsihadistájáról is, akit visszaküldtek az Egyesült Államokba, de egyelőre Görögország és Törökország között rekedt. "Ha ott ragadt a határnál, az már nem a mi ügyünk. Mi továbbra is visszaküldjük őket" - fogalmazott a török elnök.



Törökország hétfőn kezdte meg az elfogott dzsihadisták repatriálását szülőföldjükre, s az első terrorista egy amerikai állampolgár volt. A török-görög határhoz szállították, de Görögország nem engedte be, a törökök pedig nem engedik vissza őt a határtól.