Evo Morales elhagyta Bolíviát

Egy mexikói kormányzati repülőgép fedélzetén Mexikóba ment Evo Morales volt bolíviai elnök, aki menedéket kap Mexikóban - tudatta helyi idő szerint hétfő éjjel a mexikói külügyminiszter.



"Evo Morales immár a mexikói kormány gépén ül, amelyet azért küldtünk, hogy garantáljuk a biztonságos útját országunkba" - írta a Twitteren Marcelo Ebrard, és egy fotót is közzétett a gépen ülő Moralesről, akinek egy mexikói zászló látható az ölében.



Ebrard pár órával korábban jelentette be, hogy Morales politikai menedéket kért és kapott Mexikóban, mert úgy ítélték meg, hogy élete és testi épsége veszélyben van.



Bolíviában közben a rendőrség a hadsereg beavatkozását kérte az erőszak megfékezése érdekében, mert éjszaka több helyen elszabadult az erőszak a fővárosban, és több településen rendőrőrsöket fosztottak ki és gyújtottak fel, miközben Evo Morales támogatóinak több száz fős, feldühödött csoportja indult a közeli El Altóból a fővárosba. Az andoki őslakosok zászlaját, a wiphalát lengető tömeg azt kiabálta, hogy "most itt a polgárháború".