A lengyel kormányfő tiltakozik egy holokauszt témájú sorozat miatt

Levélben tiltakozott a lengyel kormányfő a Netflixnél egy holokauszt témájú sorozat miatt, amely szerinte pontatlanul mutatja be országa történelmét. 2019.11.11 12:47 MTI

A Netflix a Treblinka Rettegett Ivánja című dokumentumfilm-sorozata Ivan Demjanjuk ukrán háborús bűnösről szól, aki a németek által megszállt Lengyelország területén létrehozott Treblinka haláltábor őre volt.



A sorozat első részében egy ponton feltűnik Lengyelország mai térképe, amelyen a film szerzői feltüntették néhány második világháborús náci haláltábor - köztük Auschwitz és Treblinka - helyszínét.



Mateusz Morawiecki Reed Hastingsnak, az amerikai cég vezetőjének címzett, Facebook-oldalán is közzétett levelében azt írta: nem felel meg a valóságnak, hogy a németek által megszállt Lengyelország területén, illetve az országnak a Harmadik Birodalomhoz csatolt részein létrehozott náci német lágereket egy mai térképen ábrázolják.



A térkép megtéveszti a nézőket, mivel azt sugallja, hogy Lengyelország felelős volt a haláltáborokban elkövetett bűntettekért. "Hazám akkor független államként nem is létezett, a táborokban lengyelek millióit is meggyilkolták" - írta a kormányfő, aki szerint a térkép "nem más, mint a történelem újraírása".



A kormányfő a térkép kijavítását kérte, illetve azt, hogy a nézőket tájékoztassák a pontatlanságokról.



A filmsorozatot a lengyel külügyi tárca is kifogásolta Twitter-bejegyzésében.