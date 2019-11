Olaszország

Válsághelyzetben az olasz kormány egy acélgyár jövője miatt

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök az államfővel is egyeztetett csütörtökön a dél-olaszországi Ilva acélgyár sorsáról, amely a baloldali kormány sorsára is befolyással lehet. A szakszervezetek péntekre újabb sztrájkot hirdettek meg. 2019.11.07 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Stefano Patuanelli a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) gazdasági fejlesztésért felelős minisztere a római képviselőházban számolt be a Taranto városában található gyár körül kialakult helyzetről.



A tárcavezető egységre szólította fel a politikát az általa "válsághelyzetnek" nevezett körülmények miatt. Patuanelli felelősségteljes magatartást szorgalmazott a pártoktól, a szakszervezetektől és a társadalmi felektől is.



A Liga frakciótagjai azt üzenték a miniszternek, hogy a baloldali kormány tagjai "menjenek haza", ne pedig a munkásokat bocsássák el. A Liga képviselői skandálva előrehozott választásokat sürgettek.



Az M5S és a Demokrata Párt (PD) kormányát vezető Giuseppe Conte az államfő Sergio Mattarellával egyeztetett az Ilva-acélgyárral kapcsolatos esetleges lépésekről.



A fémipari szakszervezetek pénteken 24 órás sztrájkba kezdenek Tarantóban és az Ilva társgyáraiban.



Elemzők szerint az Ilva sorsától függ a Conte-kormány sorsa is. Graziano Delrio a PD képviselőházi frakcióvezetője az alsóházban kijelentette, "a kormány jövője Tarantóban dől el".



Az Ilva eddigi bérlője, az ArcelorMittal francia-brit-indiai acélcsoport hétfőn bejelentette, hogy nem kívánja megerősíteni korábbi szerződéseit, és visszaszolgáltatja az államnak az olaszországi gyárakat, ahol több mint 10 ezren dolgoznak. Giuseppe Conte szerdán egyeztetett az ArcelorMittal tulajdonosaival: a miniszterelnök az ezt követő sajtótájékoztatón közölte, hogy az ArcelorMittal 5000 dolgozótól akar megválni, máskülönben elhagyja Olaszországot.



A kormányfő 48 órát adott a multinacionális vállalatnak tervei módosítására. Az M5S-PD ezzel egy időben már más megoldáson is dolgozik, többek között az Ilva államosítása is felmerült. Ezzel kapcsolatban azonban Európai Bizottság máris fenntartásait fejezte ki.



A kérdés a kormánypártokat is megosztja: az M5S vezetője Luigi Di Maio, korábbi gazdasági fejlesztési miniszter nem támogatja a környezetszennyező acélgyár segítését. A baloldali PD viszont komoly árat fizethet a munkahelyek megszüntetése, valamint a szakszervezetek hátat fordítása miatt. Sajtóértesülések szerint Nicola Zingaretti PD-főtitkára már csak a "kifogást" keresi ahhoz, hogy kilépjen az M5S-szel közös kormányből, mielőtt pártja további szavazatokat veszítene.