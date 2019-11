Légiközlekedés

Hamis riasztás miatt szállta meg a rendőrség az amszterdami repülőteret

Gyanúsnak vélt helyzetet vizsgált a holland katonai rendőrség az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren egy utasszállító gépen. Nem sokkal később kiderül, hogy hamis riasztás történt.



Az Air Europa spanyol légitársaság közlése szerint a pilóta véletlenül nyomott meg egy vészjelző gombot, ami miatt nagyszabású rendőrségi akció indult a repülőtéren. A légitársaság elnézést kért a történtekért.



"Az Amszterdamból Madridba induló esti járaton véletlenül kapcsolták be a vészjelzőt, ami miatt működésbe léptek a légi kikötő biztonsági előírásai" - áll a közleményben.



"Hamis riasztás volt, az utasok jól vannak és várják, hogy a gép elindulhasson" - fűzte hozzá a légitársaság.



A katonai rendőrség korábbi közlése szerint az érintett repülőgép utasait és személyzetét biztonságban le leszállították a fedélzetről. "Az utasok és a legénység biztonságban leszálltak a gépről. A vizsgálat folyamatban van" - közölték.



A NOS holland televízió szerint a repülőtér egy részét kiürítették, elsötétített ablakú járművek érkeztek a D5-ös kapuhoz. Az Algemeen Dagblad pedig arról számolt be, hogy a rendőrség erősen felfegyverzett különleges kommandója érkezett ki a helyszínre, s két mentőhelikoptert is riasztottak.



A TASZSZ orosz hírügynökség a holland televízióra hivatkozva korábban azt közölte, hogy "a pilóta egy gépeltérítés kísérlete esetén használatos vészjelző gombot nyomott meg".